Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? La fine di un’epoca

Basta una nota musicale e subito sappiamo cosa sta andando in onda su Rai3 il mercoledì sera: ma se Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto il celebre programma sarà ancora così iconico? La presentatrice potrebbe presto essere impegnata in un altro progetto televisivo dai toni molto differenti. Ecco cosa sappiamo finora:

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto per un altro programma: cosa si mormora nei corridoi dell’azienda di Viale Mazzini

La fine di un’epoca: il celebre programma che segue casi di cronaca legati a sparizioni di persone e fascicoli irrisolti accompagna gli spettatori del piccolo schermo ormai da più dal 1989. Perno centrale dello show la conduzione professionale e coinvolgente della giornalista romana. Il sito TvBlog, però, ha ‘spifferato’ che la sua uscita di scena è sempre più vicina, e che presto le verrà affidata un talk show politico sempre di casa Rai per il palinsesto del venerdì sera.

Ma se Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto bisogna trovare subito qualcuna in grado di sostituirla: sempre il portale di informazione televisiva anticipa che in lizza per la conduzione ci sarebbero Lidia Galeazzo, volto del Tg2 e Eleonora Daniele, già apprezzata dagli spettatori in ‘Storie Italiane’.

Perché i ‘chilhavisters’ sapevano già di un possibile addio della presentatrice

L’addio della presentatrice storica di Chi l’ha visto non arriva inaspettatamente. Già lo scorso aprile, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la Sciarelli si era sfogata così: “Ogni tanto, a fine stagione, chiedo di cambiare perché è un programma tosto e noi siamo delle spugne; in realtà ci credo fino in fondo. Quando lavoravo nella redazione politica del Tg3 gli argomenti erano certamente più allegri di Chi l’ha visto?; il problema è che se dai il tuo aiuto a un familiare, non è che poi giri le spalle e attacchi il telefono; recentemente, a causa di un dramma, una collega della redazione è stata un’ora al cellulare per ascoltare lo sfogo di una donna appena colpita da un lutto”