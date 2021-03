Il ritorno di Un Passo Dal Cielo secondo Daniele Liotti

Tutto pronto per il ritorno di Un Passo Dal Cielo: ad introdurre l’atmosfera di questa sesta attesa stagione della celebre fiction Rai è proprio il protagonista Daniele Liotti, che all’ANSA dichiara che ci aspetteranno “Tante novità, ma anche più commedia e immancabili casi da risolvere“.

Cosa aspettarci dal ritorno di Un Passo dal Cielo: nuovi arrivi o grandi ritorni?



Giovedì 1 aprile si parte con la prima puntata, la nuova avventura di Francesco Neri è pronta per salpare e perdersi tra l’ammaliante verde della foresta. Già dal titolo della stagione 6 (I guardiani) c’è un piccolo indizio: “Si riferisce al fatto che i nostro personaggi sono un po’ dei guardiani delle montagne ma anche dell’ambiente“. Dal finale della 5° ricordiamo un protagonista sul passo di cambiare attitudine e stile di vita: “Francesco abbandona la Forestale, si leva la divisa, ma non per questo rinuncia a difendere le sue montagne e ad occuparsi degli altri. I suoi amici il commissario Vincenzo (Enrico Ianniello ) e Huber sono stati trasferiti a San Vito di Cadore in una bella e comoda stazione di polizia. È da tempo che non vedono il loro amico Francesco Neri: è rifugiato in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri.” Da quel momento della narrazione ormai “è passato del tempo […] ora lo ritroviamo che chiude la porta della sua palafitta sul lago di Braies, troppo piena di ricordi, e si mette in viaggio per portare i lupi di Emma in Slovenia, nel loro habitat ideale. Lei non c’è più e Francesco vuole esaudire il sogno della donna che ha amato così tanto“.

Daniele Liotti (foto: Facebook @UnPassoDalCieloOfficial)

Tanta intensità ma anche molti imprevisti in questo ritorno di Un Passo dal cielo: “Non temete, non c’è cupezza nonostante i temi del lutto, del dolore, si ride anche, è un prodotto per tutti, darà anche per il paesaggio con lo sguardo rivolto all’alto molta serenità“.

Cambio di location, quindi, ma anche qualche new entry nel cast (Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Anna Dalton). Per i più nostalgici, invece, ci sarà di nuovo la sorella di Nappi in scena, Manuela (interpretata da Giusy Buscemi e presente nella fiction fino alla 3° stagione, quella ancora con Terence Hill). Le nuove co-protagoniste avranno in modo diverso un ruolo molto importante nell’evoluzione di Francesco: “Una donna bellissima vive isolata nel bosco. Con lei c’è la figlia che si rifiuta di parlare, ma la piccola aveva al collo una croce, che apparteneva a mia moglie“.

Sia Liotti che la Buscemi hanno dichiarato quanto hanno apprezzato lo splendore e la fortuna di poter girare in location spettacolari e immerse nella natura come quelle di Un Passo Dal Cielo 6: una meraviglia che, anche in questo momento difficile, proverà a portare un po’ di sensazione di serenità. Per il protagonista pare sia stato così: “È la prima volta che mi sono sentito in pace con me stesso (abbiamo girato a giugno subito dopo il primo lookdown): avevo preso casa sopra San Vito di Cadore, ho sentito la necessità di fare lunghe passeggiate quotidiane, mi alzavo alle 4 del mattino per camminare un’ora e mezza, prima di ridiscendere e raggiungere il set.”