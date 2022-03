La reazione di Sorrentino agli Oscar 2022: nessun premio per La Mano di Dio

E mentre tutto il mondo dello spettacolo si ferma per capire la vicenda dello schiaffo di Will Smith (e l’ipotesi che addirittura l’attore possa dover rinunciare alla statuetta), in Italia abbiamo dovuto accettare la sconfitta di Paolo Sorrentino agli Oscar 2022, candidato con “È stata la mano di Dio”.

Il celebre regista, che di statuetta ne aveva già vinta una con La Grande Bellezza, era tornato in gara nella categoria ‘Miglior Film Straniero’, e – insieme a Luisa Ranieri – ha presenziato alla discussa cerimonia degli Academy Awards di quest’anno.

La risposta emozionante alla sconfitta di Paolo Sorrentino agli Oscar 2022

Quando, tempo fa, gli avevano domandato qual era il film che temeva di più (e che avrebbe potuto soffiargli via l’ambito premio), si era espresso in merito al film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, giudicandolo ‘il più bello che ha visto’ ed elogiando il regista, secondo lui quasi fuori competizione per l’inestimabilità del suo talento.

Ma, al di là dei possibili ‘rivali’ di Sorrentino agli Oscar 2022 ( e alla statuetta d’oro che alla fine è stata assegnata a Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi), è splendido e toccante leggere come il registra nostrano ha deciso di commentare il lungo percorso di È stata la mano di Dio, l’opera più autobiografica ed emotiva della sua carriera.

In un bellissimo post Instagram, Paolo Sorrentino ha pubblicato uno scatto molto tenero e ha condiviso la seguente riflessione:

“Oggi, dopo due anni di lavoro, con la cerimonia degli Oscar, si chiude il ciclo di questo film. Da mesi mi viene chiesto perché ho fatto questo film e non ho mai trovato una risposta autentica. Oggi l’ho trovata: volevo tornare, anche solo per un attimo, a questa foto. A mia madre.”

Attori, amici e colleghi si sono affollati sotto questo dolcissimo scatto per elogiare la sensibilità del regista, e onorare ancora una volta la componente emotiva e tanto umana del suo ultimo capolavoro cinematografico.