Buongiorno, mamma!: la trama, il cast e quando inizia la fiction con Raoul Bova

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla risposta italiana a "This Is Us"

“Ci sono vite più forti di una storia e ci sono storie più forti di una vita”: così Mediaset presenta Buongiorno, mamma!, la nuova fiction in arrivo su Canale 5. Le novità per questa serie sono parecchie, a cominciare dal fatto che verrà trasmessa in streaming su MediasetPlay in contemporanea con la diretta televisiva. Il genere è un ibrido, narrativo e temporale: un mix di family comedy e dramma (in stile This Is Us) ambientato tra passato e presente.

Buongiorno mamma: la trama della fiction di Canale 5

La storia è quella della famiglia Borghi e si dipana dal 1995 ad oggi. I due protagonisti sono il papà e la mamma, ovvero Guido (Raoul Bova) e Anna (Maria Chiara Giannetta): si incontrano, si innamorano tra mille ostacoli e difficoltà, diventano marito e moglie, e poi genitori di quattro bambini.

Nel 2013 però un imprevisto sconvolge la loro vita: Anna finisce in coma dopo un terribile incidente. Guido si ritrova così a dover fare da genitore unico a Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. I ragazzi crescono e nell’attesa che la madre si risvegli, affrontano da soli paure e problemi.

Francesca (Elena Funari), la più grande, inizia a studiare medicina, mentre Sole (Ginevra Francesconi), legatissima al migliore amico Greg (Matteo Oscar Giuggioli), resta incinta del bullo Federico (Erasmo Genzini).

I Borghi non si danno per vinti e si uniscono ancora di più per i successivi sette anni, fino all’inatteso arrivo della misteriosa infermiera Agata (Serena Autieri). La donna custodisce alcuni segreti e costringerà la famiglia a fare i conti con il proprio passato.

Il cast di Buongiorno, mamma! (foto: Fiction Mediaset)

Buongiorno mamma: quando inizia la serie tv con Raoul Bova

Prodotta da Lux Vide (che torna su Mediaset dopo il successo di L’isola di Pietro), Buongiorno, mamma! è composta da 12 puntate che vanno in onda due alla volta per sei prime serate complessive.

La regia è di Giulio Manfredonia, famoso per le commedie con Antonio Albanese (da È già ieri alla saga di Cetto La Qualunque) e per successi televisivi come Non dirlo al mio capo e la seconda stagione di Rocco Schiavone. La sceneggiatura, invece, è di Elena Bucaccio (Che Dio ci aiuti), Mario Ruggeri (Diavoli) e Lea Tafuri (Tutto può succedere).

Buongiorno, mamma! prenderà il posto di Svegliati amore mio nello spazio del mercoledì sera di Canale 5 e debutta il 14 aprile 2021: il promo – in onda in questi giorni sull’ammiraglia Mediaset – è disponibile su MediasetPlay.