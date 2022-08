Rita Dalla Chiesa candidata alle elezioni: correrà alla Camera con Forza Italia

Dalla televisione alla politica: è la parabola di Rita dalla Chiesa, candidata alle elezioni politiche 2022 del 25 settembre con Forza Italia. È stato Silvio Berlusconi in persona a volere la giornalista e conduttrice televisiva, primogenita del generale Carlo Alberto, tra i volti nuovi nelle liste del suo partito. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ex presentatrice storica di Forum dovrebbe correre in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari.

Rita dalla Chiesa: Forza Italia la schiera in Puglia

Dalla Chiesa è la prima scelta di Forza Italia in Puglia. Insieme a lei saranno candidati la senatrice Licia Ronzulli come capolista al plurinominale al Senato e Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino. All’uninominale del Senato è candidato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Gli altri capilista alla Camera sono Marcello Lanotte, Vito De Palma e Mauro D’Attis.

Convinta animalista, spesso al centro di numerose controversie e feroci attacchi social, Rita dalla Chiesa è sempre molto attiva su Twitter in difesa di cani e animali maltrattati. È la prima volta in assoluto che si tuffa sull’attività politica. In passato, tuttavia, era stata indicata come papabile candidata a sindaco di Roma per il centrodestra. La sua corsa al Parlamento mette fine alle speculazioni su una sua presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Parlando a FanPage, la conduttrice aveva definito “un’esperienza da prendere in considerazione” l’eventuale entrata nella Casa del reality di Canale 5. Dalla Chiesa si era detta “molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando”. Dal suo punto di vista, “demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Rita Dalla Chiesa (foto: Mediaset Infinity)

Rita dalla Chiesa candidata: le reazioni social

L’annuncio della candidatura di Rita dalla Chiesa nelle fila di Forza Italia è stata immediatamente commentata sui social, tanto che il nome della presentatrice è diventato subito trending topic.

Non tutti sono d’accordo con la sua scelta per il partito di Berlusconi: “Il Generale si sta rivoltando nella tomba”, “Era quella che voleva l’estinzione dei cinesi e le liste di proscrizione per i malati di Covid. Ma continuate pure a chiamare ‘sta robaccia centrodestra”, “Evidentemente dopo essere stata scartata al GF Vip ha fatto un convincente provino per Forza Italia”.

Non manca chi ci scherza su: “Grazie alla sua esperienza con Forum potrebbe fare il ministro della Giustizia”, “Che si sia decisa a combattere il male dall’interno?”, “Ora che scende in politica, non ci resta che sperare che il buon Bruno Sacchi abbia altro da fare”.