Gli sfoghi dei vip per furti e rapine a Milano: “Città raccapricciante, è diventato impossibile viverci”

Ormai Milano è la città più pericolosa d’Italia, quella con il maggior numero di furti, aggressioni e rapine. Non c’è giorno che un vip che abita nella capitale della moda e degli affari non esprima timore e preoccupazione per lo stato di insicurezza in cui versa la città. La lista degli sfoghi è lunga e variegata e comprende tanti volti noti, ultimo in ordine temporale quello di Alba Parietti. La showgirl si è ritrovata la macchina senza pneumatici.

Milano, gli sfoghi dei vip per rapine e furti

“La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio – scrive Alba Parietti sui social postando quel che resta della sua auto –. Questa notte io e altre persone tra Basiglio e Milano 3 abbiamo trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore”.

“Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia – continua la conduttrice –. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte?”.

Il riferimento è all’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso in strada a Rozzano da un ragazzo di 19 anni che voleva rubargli le cuffiette. “Vivere qui è diventata una roulette russa – conclude Parietti –. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione è uno Stato che ha fallito. Come cittadina mi vergogno, di non avere più nemmeno il coraggio di augurarmi di diventare nonna perché consegnare un mondo così a una persona a cui vuoi bene è vivere nel terrore”.

Sicurezza a Milano, la denuncia corre sui social

Emanuela Folliero ha vissuto un’esperienza traumatica con la madre 96enne, derubata in metropolitana. La conduttrice, la madre e la zia di 93 anni erano sulla metro rossa presa a Porta Venezia quando all’anziana è stata scippata la borsa: i ladri hanno usato una lama per tagliare la tracolla. “Non è possibile rubare ad una persona disabile – si sfoga sui social l’ex annunciatrice Mediaset –. Non si può. Ma di cosa parliamo? Non si può andare in giro a Milano. Queste persone non hanno una coscienza”.

“Questa raffica di furti a cadenza quotidiana ci sta trasformando dentro – continua in un’intervista al Giorno –. Con la percezione di insicurezza e il senso di impunità sono aumentate collera, diffidenza e paura. Io voglio essere libera di passeggiare nella mia città, andare in un bar senza abbracciare la borsa tenendola sulla pancia, non guardarmi sempre alle spalle. Vorrei essere serena anche quando mio figlio che ha 16 anni esce di casa: suoi amici sono stati derubati di scarpe e vestiti. Il punto è che non può essere la nostra libertà ad essere minata. Mi fa male ammetterlo, ma Milano non è più la stessa”.

Chiara Ferragni era stata tra le prime a segnalare l’allerta sicurezza a Milano. “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa – aveva scritto sui social –, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo”. I casi che coinvolgono vip e talent sono all’ordine del giorno.

Saturnino Celani, il bassista di Jovanotti, è stato alleggerito del portafogli in metropolitana. Elenoire Casalegno è stata aggredita da uno squilibrato in Brera. Desirée Maldera, influencer ex Temptation Island, è stata scippata dell’orologio mentre entrava nel parcheggio di un supermercato in via Olona e si è beccata pure una gomitata in viso per aver tentato di recuperare la refurtiva. L’ex velina Ludovica Frasca ha subito un furto in casa. Al ritorno dalle vacanze, la modella brasiliana Thais Wiggers, anche lei ex velina, si è ritrovata l’abitazione svaligiata: spariti computer, hard disk, borse e gioielli.

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha denunciato un brutto episodio che le è capitato in pieno centro: due ragazzi sui 17 anni le si sono avvicinati in scooter e le hanno sputato addosso dopo averla seguita per chiederle insistentemente il numero di telefono. Non è andata meglio al suo compagno, il ginnasta Nicola Bartolini, aggredito da un rapinatore mentre portava fuori il cane. A proposito di sportivi, l’ex calciatore Bobo Vieri è stato rapinato del telefonino in centro e il pilota Carlos Sainz è stato pedinato e derubato di un orologio da 150mila euro.

“Non posso essere libera di portare giù il cane – denuncia sui social con toni catastrofici Giulia Salemi –. Sono proprio stufa, non è possibile avere paura. E invece da donna ho paura ogni giorno della mia vita a uscire da sola. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che potrebbero essere potenziali stupratori, scippatori, che mi fissano”. Una paranoia che Beppe Sala rispedisce al mittente. “Il problema della sicurezza è un problema che riguarda tutti – ha detto il sindaco –. Sono esattamente convinto che noi siamo ai vertici di quella classifica perché a Milano la gente denuncia ancora tanto, quindi magari si lamenta, ma nella giustizia crede”.