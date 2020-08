Ballando con le Stelle sospeso per 48 ore: due concorrenti positivi al Covid

L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, rimandata a causa dell’emergenza sanitaria e prevista su Rai 1 a partire da sabato 12 settembre, si sta rivelando un autentico calvario. Dopo la positività al Covid del ballerino Samuel Peron, un secondo caso è esploso nel cast. Il pugile Daniele Scardina, di ritorno dalle vacanze in Sardegna, è risultato positivo al fatidico tampone.

Ballando con le Stelle, Covid ferma il programma

“Daniele – spiega Milly Carlucci in un video postato su Instagram – ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron. Lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”.

“Per quanto ci riguarda – precisa la conduttrice – siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio della situazione e siamo nella mani di un centro romano che si occupa dello stesso tema. Rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio”.

“Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa – aggiunge la presentatrice –, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività ed allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza”.

Milly Carlucci nello studio di Ballando con le stelle (foto: Facebook @MillyCarlucciOfficial)

Ballando con le Stelle, concorrenti preoccupati dal contagio

La Carlucci ha chiuso il video invitando tutti ad indossare sempre la mascherina. I tredici concorrenti del programma si sono ritrovati dallo scorso 18 agosto, quando sono cominciate le prove della quindicesima edizione.

Gli abbinamenti maestri-concorrenti sono i seguenti.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei.

Antonio Catalani e Tove Villfor.

Rosalinda Celentano e Samuel Peron.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Quella del 2020 è un’edizione davvero travagliata. La trasmissione andrà in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma senza pubblico. Gli unici esterni presenti saranno tre giudici popolari che affiancheranno i cinque della giuria classica.