Addio alla moglie di John Travolta: l’attore col cuore a pezzi

Un giorno davvero triste per uno dei divi del cinema più amati e iconici: la moglie di John Travolta, Kelly Preston, ha lasciato i suoi cari dopo una struggente lotta piena di vita e sorrisi.

Morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta che da due anni lottava contro un tumore al sen0

“È con il cuore pesante che devo informarvi che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni contro il cancro al sen0 – esordisce così l’attore di Pulp Fiction e La Febbre del Sabato Sera – Ha combattuto una battaglia coraggiosa con tutto l’amore e il supporto di tante, tantissime persone. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati a tutto quello che hanno fatto i dottori e gli infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, insieme ai tantissimi amici e affetti cari che sono stati al suo fianco.”

Il dolore di un marito, di un padre e di un ammiratore che stimava la sua attrice preferita

La moglie di John Travolta ha avuto una lunga e onorata carriera sia televisiva che cinematografica: ha recitato in Jerry McGuire, i Gemelli e, di recente nel 2018, al fianco proprio del marito in ‘Gotti – Il primo padrino’. I due erano sposati dal ’91 e hanno avuto tre figli, di cui il primogenito (Jett) è tragicamente scomparso a 19 anni. La famiglia dell’attore si raccoglie quindi in un profondo lutto, come annuncia Travolta su Instagram:



‘L’amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre. Mi prenderò un po’ di tempo per stare vicino ai miei figli, che hanno perso la loro madre, quindi scusatemi in anticipo se non ci sentirete per un po’. Vi prego, tuttavia, di essere consapevoli che sentirò il vostro immenso affetto nelle settimane e mesi a venire, mentre cercheremo di riprenderci.’