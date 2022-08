Vanessa Scalera diventa Filumena Marturano in una nuova fiction di Rai 1

L'attrice ancora in coppia con Massimiliano Gallo per riportare in televisione il classico di Eduardo De Filippo

Dai panni del Sostituto procuratore di Matera a quelli di Filumena Marturano. È la traiettoria di Vanessa Scalera, la straordinaria protagonista di Imma Tataranni. L’attrice pugliese, al culmine della popolarità – almeno fino a questo momento – della sua carriera, affianca Massimiliano Gallo in un film per la tv (andrà in onda su Rai 1) tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, già portata al cinema da Vittorio De Sica in uno dei suoi più grandi capolavori con la coppia Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Vanessa Scalera, film tv da Eduardo in arrivo su Rai 1

Pure Scalera e Gallo sono una coppia più che affiatata. Se Imma Tataranni è stata un successo per entrambe le sue due stagioni (in attesa della seconda parte, dal 22 settembre), il merito è anche (se non soprattutto) dell’interpretazione dei due attori. Lei nel ruolo della magistrata rock dal vestiario sgargiante, lui in quello del marito Pietro.

Per la riproposizione televisiva di Matrimonio all’italiana, saranno ancora moglie e marito. La storia è nota: Filumena, ex prostituta già domestica e amante di Domenico Soriano, finge di essere sul punto di morire per farsi sposare dal ricco pasticcere e impenitente donnaiolo. Don Mimì scopre presto l’inganno e vuole annullare il matrimonio, ma Filumena gli rivela che uno dei suoi tre figli è suo, senza però precisare di quale si tratti cosicché lui possa accettarli ed amarli tutti allo stesso modo.

Vanessa Scalera diventa Filumena Marturano su Rai 1

Filumena Marturano, Massimiliano Gallo sarà don Mimì

Prodotto da Picomedia di Roberto Sessa e Rai Fiction, Filumena Marturano è girato completamente a Napoli e diretto da Francesco Amato, il regista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore e dei film 18 regali, Lasciati andare, Cosimo e Nicole e Ma che ci faccio qui!.

“Ieri è finita questa fantastica avventura! Una avventura fatta di enorme sacrificio, dedizione, passione e rispetto per questo straordinario testo che abbiamo affrontato. I precedenti sono illustri, talmente grandi da far tremare i polsi. Noi ce l’abbiamo messa tutta. In gergo calcistico diremmo che siamo usciti con la maglia completamente bagnata dal sudore. Non abbiamo risparmiato nulla, abbiamo dato tutto. Ho affrontato questa sfida con l’appoggio della migliore compagna, artista, collega, attrice, sorella, amica che potessi augurarmi: Vanessa Scalera”, scrive Gallo sui social.

Nel post l’attore napoletano ringrazia la sua famiglia, il produttore “splendido e coraggioso” Sessa, la Rai “che ha creduto e voluto fortemente questo progetto” ed Eduardo De Filippo “per le storie di straordinaria umanità”.