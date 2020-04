Raz Degan: “Ci stanno servendo una nuova vita a portata di pandemia”

View this post on Instagram

Mentre mezzo mondo rimane chiuso in casa, là fuori ribollono i preparativi per servirci una nuova vita… a portata di pandemia. E mentre pianificano nuove leggi che incideranno sulla nostra vita… mi chiedo che tipo di mondo avranno in serbo per noi? Come sarà tracciata la linea tra la salvaguardia della nostra salute e la tutela dei nostri diritti civili? E quali saranno i veri interessi che influenzeranno i politici e i capi di stato durante il guado di questa era COVID19? Ma soprattutto, fino a che punto i cittadini saranno pronti ad alzarsi, ad essere presenti per avere una voce in capitolo e dire la loro su queste nuove leggi? Intanto mentre crolla la nostra economia, spingono verso un vaccino (forse dubbioso) e la sorveglianza con controllo di ogni cittadino monitorato dalle APP, e tutto questo per il nostro bene. Per “proteggere la nostra salute”, incideranno in modo inevitabile sulla nostra privacy, e i nostri diritti. Prima o poi, da questa quarantena dovremo uscire, e quando verranno messe in atto nuove misure di contenimento, non possiamo lasciare che la nostra paura del virus sia strumentalizzata per decostruire la nostra privacy, la nostra libertà e i nostri diritti. Ci offriranno varie soluzioni ai problemi che sono sorti: possono sembrare allettanti e offrire sicurezza, ma, ripeto, quella sicurezza non deve arrivare al prezzo della nostra libertà. Siate vigili. Siate informati. Siate attivi nel costruire il nuovo mondo in cui vivremo. Non prendiamo le cose per scontate, e riflettiamo sulle ripercussioni a lungo termine. Con amore, Raz Photo @giulianobekor #unitedwestandstrong #articolo21 #internationalcovenantoncivilrights #upholdcivilrights #firstammendment #therevolutionwillnotbetelevised