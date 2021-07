Selvaggia Lucarelli su Temptation Island e la coppia 21-40 anni

Nuova edizione, nuovo ‘topic’ virale: il commento di Selvaggia Lucarelli su Temptation Island e, in particolare su Valeria e Tommaso, la coppia che più di tutti ha cominciato a dare scalpore a causa della differenza d’età, ha centrato subito il punto dei dibattiti web.

Selvaggia Lucarelli su Temptation Island: “L’amore tossico in diretta tv”

“Lui, 21 anni, finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei, 40 anni, finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non “saper gestire una donna come lei”. Inizia così il commento di Selvaggia Lucarelli su Temptation Island: un’analisi molto amara e diretta di una dinamica relazionale che, nei suoi podcast ‘Proprio a me’ la giornalista ha raccontato in prima persona, ovvero quella dell’amore tossico.

L’interpretazione dell’ex giudice di Ballando Con Le Stelle della coppia Valentina-Tommaso

“In realtà è lei che non sapeva gestire la relazione – spiega – era lei che accettava il ragazzino con la clava perché la faceva sentire desiderata. E la cosa più preoccupante è che a colpi di “cavacecio”, shhhhhh”, “zitta”, lei se lo ripiglierà pure. Non per riavere lui, ma l’illusione di aver strappato il fazzoletto dalle mani di una ragazza di 20 anni. Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10.”

E voi, siete d’accordo con questa lettura? Appuntamento alla prossima puntata per scoprire come finirà tra i due, e tra tutte le altre coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia.