Il confronto tra Magalli e Adriana Volpe è diventata una questione di soldi

A quanto pare l’annoso litigio tra Magalli e Adriana Volpe continua a imperversare nel mondo delle cronache rosa del piccolo schermo: neanche fosse una serie TV Netflix, c’è chi – tra i programmi Mediaset – prova ad accaparrarsene ‘i diritti’ e l’esclusiva delle dichiarazioni del presentatore, ma senza successo. A spiegarne la motivazione è proprio il volto de ‘I fatti vostri’.

Il litigio tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ha un ‘budget’, ma il presentatore lo rifiuta

Da quanto dichiarato dal portale Nuovo Tv, sembrerebbe che il Grande Fratello Vip 4 – nello specifico il padrone di casa Alfonso Signorini – avrebbe contattato la ‘coppia che scoppia’ per un’ospitata in studio. Purtroppo, però, questo confronto tra Magalli e Adriana Volpe non avverrà, ed il motivo è presto detto:



“Ho declinato l’invito, tra l’altro rifiutando un bel compenso. Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere”.

“Lei è ossessionata da me” “Lui è ossessionato da me”: i due presentatori a confronto

Con questa frecciatina all’ex collega il 73enne si è dichiarato stufo della diatriba e di tutto quello che ne consegue in termini di chiacchiericcio social. Dal suo punto di vista la Volpe dovrebbe deporre le armi di questa guerra fredda che dura ormai da troppo tempo: “Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”. Ma cosa ne penserà la presentatrice, dal suo punto di vista? In un’altra intervista fa sapere che, in realtà, è il presentatore ad essere ‘ossessionato da lei’.