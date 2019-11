Richard Gere non teme pannolini e notti insonni: diventa papà tris a 70 anni

Richard Gere con la paternità ci ha preso gusto. Nove mesi dopo la nascita di Alexander, il primogenito, l’attore e la moglie Alejandra Silva sono di nuovo in dolce attesa. La coppia è pronta ad accogliere il secondo bebè in una famiglia a dir poco allargata: oltre al piccolo Alexander, ci sono già Homer James Jigme Gere, figlio 19enne di Richard, e Albert Friedland, figlio di Alejandra nato sei anni fa dal suo precedente matrimonio con Govind Friedland.

Richard Gere oggi: papà tris a 70 anni

Prima del terzo matrimonio, Gere, che a fine agosto ha festeggiato 70 anni, ha avuto una vita privata molto tumultuosa.

Nel 1991 ha sposato la super modella Cindy Crawford. La loro love story fece sognare il mondo: furono una delle coppie più glamour degli anni Novanta. Lei 25enne all’apice della carriera, lui sex symbol con alle spalle film come Pretty Woman e Ufficiale e gentiluomo. I due divorziarono nel 1995 e, come ha raccontato la Crawford nel libro autobiografico Becoming, oggi sono come “due estranei”.

Nel 2002 Gere si è sposato di nuovo: stavolta con l’attrice Carey Lowell, dalla quale ha avuto un figlio, Homer James Jigme Gere, nato nel febbraio del 2000. Dopo 11 anni insieme, nel settembre 2013, la coppia si è separata. Il motivo? Stili di vita troppo diversi. Lui buddhista praticante, devoto alla tranquillità e ai diritti umani; lei donna di città e amante della mondanità.

A seguito del divorzio ottenuto nel 2016, l’attore si è potuto sposare per la terza volta con la socialite spagnola Alejandra Silva.

Richard Gere e Alejandra Silva

Richard Gere, moglie Alejandra “intelligente e sensibile”

“Sono l’uomo più fortunato dell’universo – ha raccontato Gere a Hola! commentando le nozze con Alejandra – e come non potrei non esserlo? Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo!”. “Mi sembra di vivere in una favola – ha replicato lei –. Lui è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata!”.