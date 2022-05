Il Paradiso delle Signore 7, ecco quando tornano (e con quali colpi di scena) i nuovi episodi

Venerdì 29 aprile Il Paradiso delle Signore ha chiuso l’ennesima stagione da record. La quarta annata della versione daily della soap di Rai1 ha incollato agli schermi una media di due milioni di telespettatori con picchi di share pari al 21%. La serie conquista anche il web: è infatti il titolo di fiction più visto in streaming su RaiPlay nel periodo che va da settembre 2021 ad aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore 7: quando inizia la stagione?

Dopo le novità degli ultimi anni e chiusa la stagione con l’ultimo appuntamento del 29 aprile, la soap non si ferma. Il set riapre a maggio e i nuovi episodi andranno in onda in autunno, proseguendo la narrazione nell’Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964.

Nel frattempo, da lunedì 2 a venerdì 27 maggio, Rai 1 trasmette le repliche della prima stagione, mentre Roberto Farnesi anticipa in un’intervista all’Ansa che al ritorno il pubblico assisterà a diversi e clamorosi colpi di scena.

Umberto Guarnieri al momento ha scelto di seguire il cuore, ma vedremo che l’agguato è sempre dietro l’angolo, anche se io non mi spavento di nulla e anche nella vita sono uno che guarda tutto con positività, anche in questo momento preferisco la speranza.

L’attore toscano assicura che “ci saranno sviluppi dopo che Guarnieri ha deciso di arrendersi ai sentimenti per Flora Gentile, la stilista che si è rivelata poi essere proprio la figlia di Achille, il marito di Adelaide morto in circostanze misteriose”.

Anche io mi perdo in queste trame complicate, a volte faccio fatica, ma lavoriamo anche durante la messa in onda perché sono tante puntate, alle volte anche ogni giorno, poi magari se la trama in quel momento non è focalizzata sul mio personaggio sto fermo una settimana, dieci giorni. Comunque, grazie al cielo, nonostante le difficoltà non ci siamo quasi mai fermati, con tutte le precauzioni, neanche durante la pandemia.

Roberto Farnesi versione Umberto Guarnieri (foto: RaiPlay)

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni e colpi di scena

Ai colpi di scena dovrà “arrendersi” pure uno personaggi più amati e odiati della serie di Rai 1.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo dovrà prenderne atto, diciamo che è una donna con una visione troppo rigida, vendicativa, con tutto il rispetto per l’attrice che le presta il volto, Vanessa Gravina, meravigliosa e grande professionista, garanzia di questo prodotto.

Ma qual è il segreto del successo della soap? Secondo Farnesi, gli ingredienti fondamentali sono l’alta qualità degli attori (“tutti giovani, ma provenienti in gran parte dal Centro Sperimentale di Cinematografia”), la cura dei dettagli, “dai costumi alla ricostruzione di quegli anni”, la credibilità e autenticità dei personaggi, “non come quelli di serie troppo inverosimili anche se belle”. E soprattutto la volontà degli sceneggiatori di parlare sempre e comunque “di rinascita e di speranza”.