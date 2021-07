Ancora polemiche sulla gestione dell’accessibilità dopo l’emergenza: ora che anche i tour musicali ripartono (vedi ad esempio il prossimo, promettente concerto di Alessandra Amoroso) arriva una dichiarazione polemica di J Ax sul vaccino e sulla decisione del celebre Eric Clapton. Per chi non l’avesse seguito, il celebre chitarrista ha pubblicamente dichiarato che non sarà disposto a suonare dove verrà richiesta la vaccinazione in modo obbligatorio per partecipare come pubblico.

Cos’ha risposto J Ax sul vaccino in seguito alla decisione di Eric Clapton

In un video su Instagram l’ex cantante degli Articolo 31 ha voluto coinvolgere i suoi fan nella discussione, commentando la scelta della stare internazionale così:



“Una presa di posizione coraggiosa e inedita così quando andrete ad un concerto di Clapton non sarà solo di noia che potrete morire. A parte gli scherzi, trovo irresponsabile non solo il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer, ma anche tutto lo spazio che la stampa dà a str0nzate simili“.

Le parole ‘senza filtri’ del rapper

Un giudizio davvero ‘sprezzante’ verso il musicista, ma chiaramente diretto a quello che pensa J Ax sul vaccino e sull’importanza di fare informazione in un momento di ripresa così delicato: “Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo. Persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo. Solo che i governi si sono dimenticati di loro, perché la musica e la cultura sono qualcosa che i politici hanno sempre abbandonato. Ora che possiamo finalmente riaprire in sicurezza dobbiamo sentire queste str0nzate che ci riporterebbero a chiudere tutto per mesi. Forse a qualcuno la ‘cocaine’ non è ancora scesa. Ma questi sono solo i miei due centesimo. Voi che ne pensate?“, ha chiesto il musicista ai suoi follower che si sono sbizzarriti nei commenti sia a favore che contro.