Maria Montessori, tutto sul film con Jasmine Trinca: dal cast a dove vederlo

Si chiama Maria Montessori – La nouvelle femme il film biografico che vede Jasmine Trinca nel ruolo della pedagogista italiana studiata in tutto il mondo. Presentato in numerosi festival, da Villerupt e Montpellier a Pesaro e Angers, il biopic arriva finalmente al cinema in Italia grazie a Wanted: ecco dove vederlo e tutto quello che c’è da sapere su questo ritratto dedicato alla mitica educatrice che ha rivoluzionato l’approccio alla formazione.

Maria Montessori, Jasmine Trinca è l’inventrice del metodo

Prodotto da Tempesta e Geko Films, Maria Montessori – La nouvelle femme è l’opera prima dell’attrice, regista e sceneggiatrice francese Léa Todorov, figlia del filosofo e storico bulgaro Tzvetan Todorov e della scrittrice canadese Nancy Huston. Ambientato agli inizi del Novecento, il film si concentra sulla figura di Lili d’Alengy, una cocotte parigina all’apice del suo splendore che fugge dalla capitale francese per nascondere la figlia Tina, nata con una disabilità. Arrivata a Roma, la sua vita viene sconvolta dall’incontro con Maria Montessori, dottoressa che ha messo a punto un metodo innovativo per i bambini con difficoltà di apprendimento. In realtà, pur volendo rappresentare pubblicamente un modello di donna nuova, moderna ed emancipata, Montessori nasconde un segreto: un figlio nato fuori dal matrimonio e tenuto nascosto. Insieme, Maria e Lili si aiuteranno a vicenda per conquistare il loro posto nel mondo e scrivere una pagina fondamentale di storia.

Todorov ha cominciato a pensare a questo progetto quando ho lavorato per quattro anni ad un documentario sulle pedagogie alternative tra le due guerre. Da Révolution école 1918-1939 è nata la ricerca sulla figura di Maria Montessori, considerata all’epoca la “diva” del nuovo movimento educativo. Il biopic ricostruisce la sua vita complicata e affascinante: tra il 1922 e il 1932, richiamata in Italia dal Ministro dell’Istruzione per trasformare radicalmente il sistema educativo italiano in vista della creazione dell’“uomo nuovo”, trovò proprio nel fascismo l’occasione per diffondere il suo metodo. Ma la regista spiega che ciò che ha attirato la sua attenzione “è stato anche il fatto che ha dovuto abbandonare suo figlio per diventare la donna che è diventata”. Da qui lo spunto del titolo La nouvelle femme, un’espressione usata comunemente dagli storici per descrivere le femministe e le donne istruite e indipendenti dei primi del Novecento.

Maria Montessori, film in arrivo: ecco dove vederlo

Il cast di Maria Montessori – La nouvelle femme è guidato da Jasmine Trinca (reduce dal successo televisivo di La storia) e Leïla Bekhti, apprezzata per le sue interpretazioni in Paris, je t’aime (l’episodio Quais de Seine di Gurinder Chadha), Il profeta di Jacques Audiard, Les Intranquilles di Joachim Lafosse e Parlami di te di Hervé Mimran. Il contingente italiano è particolarmente ricco e va da Pietro Ragusa a Stefano Abbati.

Maria Montessori: Jasmine Trinca

Lili d’Alengy: Leïla Bekhti

Tina: Rafaelle Sonneville-Caby

Giuseppe: Raffaele Esposito

Carlotta: Laura Borelli

Betsy: Nancy Huston

Clarisse: Agathe Bonitzer

Jean: Sébastien Pouderoux

Il principe: Pietro Ragusa

Anna: Raffaella Ducrey Giordano

Giorgia: Georgia Ives

Professor Lombroso: Stefano Abbati

Baccelli: Gianfranco Poddighe

Alessandro Montessori: Renato Sarti

Renilde Montessori: Patrizia La Fonte

La sarta: Daniela Macaluso

Il giornalista: Roberto Zibetti

La donna russa con Betsy: Irina Valvilova

Madame Montesano: Luciana Castellucci

Uscito in Francia lo scorso marzo, Maria Montessori – La nouvelle femme sarà nelle sale italiane con Wanted dal 26 settembre. Nel 155esimo anniversario della nascita, il film ha il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori – ETS: ecco il trailer ufficiale.