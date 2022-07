I film al cinema dal 30 giugno: arrivano in sala Giallini, Lady D e Zac Efron

Da "La mia ombra è tua" al doc "The Princess" fino a "Gold", ecco tutte le novità in uscita sugli schermi

Con l’avvicinarsi dei mesi più caldi dell’anno diminuisce significativamente il numero di nuovi titoli in sala e la lista dei film al cinema dal 30 giugno non fa eccezione. Sono appena sei le nuove uscite di questa settimana, ancora dominata dal biopic Elvis (1,2 milioni di euro incassati in sette giorni) e da Top Gun: Maverick che rimane programmato sulla maggior parte degli schermi italiani. Continua il trend dei classici del passato riproposti, in particolare da UCI Cinemas: spiccano Il padrino di Coppola (a 50 anni dall’uscita) e cinque capolavori animati di Hayao Miyazaki, da La città incantata a Il castello errante di Howl.

Tutti i film al cinema dal 30 giugno

Nessuno tra i sei titoli in arrivo sembra destinato a entrare nella Top 3 del Box Office. L’attesa degli esercenti è tutta per Thor: Love and Thunder, in arrivo dal 6 luglio. Va ricordato che questa settimana l’anime The Deer King – Il re dei cervi di Masashi Ando e Masayuki Miyaji è rimasto al cinema soltanto tre giorni (dal 27 al 29 giugno) e ha portato nelle sale più di 4.000 spettatori per un incasso di 35.000 euro.

Gold

In un futuro post-apocalittico, un giovane uomo arriva nell’outback australiano in cerca di un lavoro. Incrocia uno sconosciuto e con lui fa una scoperta sensazionale: una gigantesca pepita d’oro conficcata nel sottosuolo. Mentre uno va alla ricerca di un escavatore per estrarla, l’altro resta a guardia del tesoro: ma il sole a picco e l’avidità possono giocare brutti scherzi. L’australiano Anthony Hayes gira il suo terzo film affidando a Zac Efron il ruolo di protagonista: un survival movie godibile, piuttosto scontato e sbrigativo, tra Il tesoro della Sierra Madre e The Rover.

La mia ombra è tua

A Emiliano De Vito, un 22enne piuttosto imbranato appena laureato in Lettere col massimo dei voti, viene assegnato un compito delicato: accompagnare a Milano lo scrittore Vittorio Vezzosi, autore di un unico libro diventato un successo planetario ma ritiratosi a Firenze da eremita. Vittorio ha infatti deciso, a sorpresa di tutti, di tenere un discorso ad una fiera. L’incontro tra due generazioni così diverse produce un viaggio unico e indimenticabile, mentre il mondo attorno, specie sui social, attende con ansia le parole di Vezzosi. Marco Giallini e Giuseppe Maggio sono i mattatori di questa commedia on the road, diretta da Eugenio Cappuccio adattando l’omonimo romanzo di Edoardo Nesi, pubblicato da La nave di Teseo. Si ride a denti stretti, ed è un piacere rivedere attori come Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni e Isabella Ferrari.

Mistero a Saint-Tropez

Nella Costa Azzurra del 1970, durante un’estate a dir poco bollente, l’incapace commissario Botta è l’unico poliziotto disponibile per soddisfare la richiesta del ministro Jacques Chirac: sorvegliare la festa che ogni anno il miliardario Croissant e la moglie Eliane organizzano nella loro sontuosa villa. La coppia, infatti, è vittima di minacce e di un inquietante sabotaggio. Tanto arrogante quanto incompetente, Botta si mette sulle tracce del presunto guastafeste, combinando una quantità innumerevole di danni. Dalla Francia una spassosa commedia gialla diretta da Nicolas Benamou sullo stile della Pantera rosa, affidata ad uno strepitoso cast guidato da Christian Clavier e arricchito da Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde e Rossy de Palma, l’ex musa di Almodóvar.

Tenebra

Giulia e la figlia Chiara sono state rinchiuse nel bagagliaio di un’auto da un pericoloso squilibrato. A trovarle è il piccolo Chicco che chiede subito aiuto alla sorella Marta. Ma la ragazza, l’unica che può salvare madre e figlia, sta vivendo un periodo di forte depressione e proprio quel giorno ha deciso di togliersi la vita. Liberamente ispirato al romanzo Il primo uomo su Marta di Giuliano Fiocco, l’esordio di Anto è un thriller psicologico che usa il cinema di genere per raccontare il dramma delle violenze durante l’infanzia. Le protagoniste sono Tonia De Micco ed Elisa Del Genio, ma nel cast si impone il maniaco interpretato dal bravo Mirko Frezza. Il film è una produzione indipendente ed è distribuito esclusivamente nelle sale del circuito The Space.

The Princess

Ed Perkins, documentarista candidato all’Oscar per il corto Black Sheep e apprezzato per Tell Me Who I Am, dedica questo film di montaggio alla storia unica di Lady Diana. La principessa è raccontata esclusivamente attraverso immagini d’archivio, interviste televisive, talk show, tabloid e commenti d’epoca. Con il suo lavoro minuzioso di ricerca e documentazione, il regista analizza il profondo impatto che Spencer ha avuto sul mondo occidentale, l’invadenza dei media nella cronaca ossessiva della sua breve vita e il modo in cui l’atteggiamento del pubblico nei confronti della monarchia è stato, ed è tuttora, plasmato da questi eventi.

Revolution of Our Times

Il secondo documentario della settimana è il mattone di Kiwi Chow (152 minuti di durata) che ripercorre le ambigue e discusse proteste scoppiate a Hong Kong nel marzo del 2019, a due mesi dalla proposta di legge governativa sull’estradizione in Cina di coloro che sono accusati di crimini con pena superiore ai sette anni di detenzione, sottoponendoli al processo di tribunali nazionali. Il film esce il 30 giugno in occasione della ricorrenza del 1° luglio, la celebrazione dei 25 anni dalla restituzione della colonia britannica alla Repubblica Popolare Cinese avvenuta il 1° luglio 1997 secondo la formula “un Paese, due sistemi”.