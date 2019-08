Gad Lerner contro Salvini: “Stai facendo una figura da pirla”

La televisione italiana si sta infiammando in queste settimane di crisi di governo. E così pure i social, dove le ore decisive per sciogliere i nodi su un nuovo esecutivo infiammano gli utenti. Succede allora che Gad Lerner, tornato in tv sui Rai 3 con il programma L’approdo, usi il suo account Twitter per dirne quattro al suo solito obiettivo: Matteo Salvini.

Gad Lerner Twitter e Rolex: che polemica

“Resto pieno di perplessità su un governo Cinquestelle-Pd – scrive Lerner su Twitter – ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga”.

Resto pieno di perplessità su un #governo Cinquestelle-Pd ma la figura da pirla che ci sta facendo ⁦@matteosalvinimi⁩ per il momento mi ripaga pic.twitter.com/Q83CID4GkU — Gad Lerner (@gadlernertweet) August 26, 2019

Apriti cielo. Il tweet viene preso d’assalto dai sostenitori del leader della Lega. Ma il giornalista risponde per le rime.

A chi lo rimprovera di essere un radical chic col Rolex, Lerner replica: “Che strano, il Rolex invece del suo solito tic tac in queste ore emette delle lievi pernacchie”.

Molti utenti hanno criticato con ferocia il commento: “Mi fai vomitare”, “In quanto a facce e figure da pirla lei è imbattibile”, “Un esempio di giornalismo non schierato”, “Vedremo chi riderà alla fine”.

Poche altre persone, invece, sostengono e condividono le parole di Lerner: “Per una volta sono d’accordo con lei”, “Il mio stesso dubbio, la mia stessa soddisfazione”, “La Madonna lo ha abbandonato”.

Gad Lerner vs Matteo Salvini (foto: Twitter @matteosalvinimi @gadlernertweet)

Matteo Salvini: Twitter, botta e risposta

Il diretto interessato, a differenza di quanto fatto soltanto pochi mesi fa con gli attacchi a Lerner, Formigli e il Tg1, per il momento non ha commentato. Salvini aspetta soltanto di vedere se nascerà effettivamente il nuovo governo Pd-5S.

Intanto, in tv, c’è chi lo spreme: nell’ultima puntata di Stasera Italia, il giornalista Gaetano Pedullà ha accusato apertamente la trasmissione di Rete 4 di “santificazione di Salvini”.

“Stiamo analizzando la situazione – ha ribattuto il conduttore Giuseppe Brindisi – facendo ascoltare più voci possibili. Non posso accettare che la nostra narrazione sia accusata di fare una difesa di Salvini”.