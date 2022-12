Perché Luca Salatino è uscito dal GF Vip

Insomma, un’edizione non troppo fortunata: se da un lato infatti doveva essere la più longeva, ora che anche Luca Salatino è uscito dal GF Vip ci fa pensare che tra un po’, se tutti i concorrenti cominciano ad andare via, cominceranno ad esserci dei ‘buchi di trama’, come nei film!

Il motivo per cui Luca Salatino è uscito dal GF Vip

Battute a parte, l’addio alla casa di Cinecittà da parte dell’ex tronista di U&D non è stato facile, e le sue dichiarazioni che hanno fatto seguito alla scelta lo dimostrano. Nello sfogo che hanno raccolto Davide Donadei e Nikita Pelizon, infatti, ha dichiarato: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso.“



Ecco insomma perché, subito dopo l’apprezzatissima visita di Soria, Luca Salatino è uscito dal GF Vip: “Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. – ha continuato Luca – Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte.“