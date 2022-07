Nel turbinio di brevi clip musicate che attori, cantanti, creativi e personaggi pubblici stanno realizzando su Tik Tok, è spuntato un breve video in cui viene affermato apertamente, con un sorriso e un invito a confessare (“Ditemi che lo fate anche voi” recita la didascalia), che Chiara Ferragni ruba gli asciugamani degli hotel, qualche volta. Possibile? A scherzarci su è proprio la celebre ‘blonde salad’ da quasi 28 milioni di follower.

“Guilty” (‘colpevole’) canticchia la celebre imprenditrice digitale nel suo video social, sorridendo in modo complice e cercando solidarietà nel suo corposissimo pubblico di seguaci. Un’affermazione che voleva essere apparentemente innocente, leggera e comune a tante persone che nei commenti scrivono ‘Ahahaha anche io” “Ovvio!”.

Su questa immagine, però, in cui Chiara Ferragni ruba gli asciugamani degli hotel, c’è qualcuno che proprio non ci sta: è Selvaggia Lucarelli, che non molto tempo fa liquidò il marito della ‘Ferry’, Fedez, il quale in un video social aveva invece diffuso degli audio della sua terapia psicologica.

La rabbia di Selvaggia Lucarelli dopo il video di Tik Tok in cui viene fuori che Chiara Ferragni ruba gli asciugamani negli hotel

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. – scrive l’ex giudice di Ballando con le stelle nelle sue story Instagram – È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso. Quello che per gli ospiti sembra un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, il realtà per la legge è reato. Appropriarsi indebitamente degli oggetti di un albergo è considerato a tutti gli effetti un furto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.“