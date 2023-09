Era stato annunciato tra i giudici, ma dopo lo spiacevole episodio durante uno dei suoi ultimi live, si parlerebbe addirittura di una possibile esclusione di Morgan da X Factor: il noto cantante e coach ha però annunciato che devolverà metà del suo compenso per aiutare i giovani che sono stati allontanati dalle loro famiglie a causa della loro identità sessu4le, proprio per esplicitare il suo pentimento rispetto ai termini utilizzati durante il suo ‘turpiloquio’ al Parco Archeologico di Selinunte.

Cosa succederà al cachet che otterrà Morgan da X Factor

Il cantante è corso ai ripari e ha deciso di utilizzare Instagram per rivolgersi ai suoi fan, molti dei quali avevano chiesto pubblicamente di rimuovere Morgan da X Factor emettendo un altro sincero mea culpa: “In questi giorni ho cercato di capire meglio ciò che è accaduto, ma non voglio nascondermi o giustificarmi. Voglio sottolineare quanto sia sbagliato ciò che ho detto. Voglio che le mie scuse siano sincere, sentite e chiare perché so di aver ferito molte persone, compresi i miei colleghi di ‘X-Factor’ e tutto il team.”

L’ex leader dei Bluvertigo ha insomma riconosciuto l’errore nelle sue azioni e parole e ha espresso il desiderio di cambiare questa cultura di linguaggio che persiste in modo subdolo. Ha ammesso che le sue parole erano lontane dalla sua vera identità e ha dichiarato: “Non basta dire che si usano frasi razziste, 0mofobe o sess1ste senza pensarci. Questo va ben oltre le convinzioni personali e le intenzioni reali.”

Morgan

Il cantante ha sottolineato l’importanza di trasformare questo errore in un’opportunità positiva per il cambiamento. Ha quindi annunciato che ha chiesto a Fremantle e Sky di devolvere metà del suo stipendio da ‘X Factor’ a una struttura di accoglienza per giovani che sono stati allontanati dalle loro famiglie in seguito al loro coming out o al loro percorso di transizione. Morgan crede fermamente nell’accoglienza e spera che questo gesto possa contribuire in qualche modo a promuovere un cambiamento culturale.

Un tentativo, insomma, di contribuire positivamente al discorso e, dall’altro, affrontare le conseguenze delle sue azioni passate.