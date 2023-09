È settembre, la tv riprende: quando cominciano i programmi dell’autunno 2023

Quando cominciano i programmi dell’autunno 2023? Domanda legittima, posta da numerosi telespettatori al rientro dalle ferie e stanchi di vedere sempre le stesse trasmissioni in tv. Nonostante le temperature ancora alte, l’estate è ormai agli sgoccioli e così la marea di repliche che ha riempito i palinsesti dei mesi più caldi dell’anno. Ma niente paura: la nuova stagione televisiva è ormai alle porte.

I primi a cominciare lunedì 4 settembre sono i talk di informazione e approfondimento: Presadiretta su Rai 3 con un’inchiesta sull’alluvione in Emilia-Romagna e Quarta Repubblica su Rete 4 con un’intervista di Nicola Porro al ministro della Difesa Guido Crosetto. Dal 4 settembre, dalle 16:55 alle 18:45, comincia pure l’attesa avventura di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque.

Le partenze in prima serata sono parecchie, anticipate in alcuni casi dalle anteprime online come il documentario Essere Moana – Segreti e misteri, sul Nove giovedì 14 settembre ma già disponibile in streaming su Discovery+. Bianca Berlinuger lancia il suo È sempre Cartabianca su Rete 4 dal 5 settembre, mentre sono tantissime le fiction che vedremo su Rai e Mediaset in autunno, a partire da Maria Corleone su Canale 5 e The Reunion su Rai 2 il 13 settembre. Ecco il calendario completo.

Lunedì 4 settembre

Presadiretta – Rai 3

Quarta Repubblica – Rete 4

Martedì 5 settembre

È sempre Cartabianca – Rete 4

Pechino Express – TV8

Primo appuntamento – Real Time

Mercoledì 6 settembre

Fuori dal coro – Rete 4

Giovedì 7 settembre

Ulisse: il piacere della scoperta – Rai 1

Dritto e rovescio – Rete 4

Domenica 10 settembre

Il provinciale – Rai 3

Lunedì 11 settembre

Grande Fratello – Canale 5

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni – Rai 2

Little Big Italy – Nove

Mercoledì 13 settembre

Maria Corleone – Canale 5

The Reunion – Rai 2

Chi l’ha visto? – Rai 3

Matrimonio a prima vista Italia – Real Time

Giovedì 14 settembre

La voce che hai dentro – Canale 5

Piazzapulita – La7

X Factor – Sky Uno

Venerdì 15 settembre

Quarto grado – Rete 4

Propaganda Live – La7

Sabato 16 settembre

S.W.A.T. (stagione 6) – Rai 2

Martedì 19 settembre

Morgane – Detective geniale (stagione 3) – Rai 1

DiMartedì – La7

Giovedì 21 settembre

NCIS – Unità anticrimine (stagione 20) e NCIS: Hawaii (stagione 2) – Rai 2

Venerdì 22 settembre

Tale e Quale Show – Rai 1

Fratelli di Crozza – Nove

Sabato 23 settembre

Tú sí que vales – Canale 5

Italic – Rai 3

Domenica 24 settembre

Cuori (stagione 2) – Rai 1

Il collegio – Rai 2

In onda – La7

Lunedì 25 settembre

Imma Tataranni – Sostituto procuratore (stagione 3) – Rai 1

Martedì 26 settembre

Belve – Rai 2

Giovedì 28 settembre

Splendida cornice – Rai 3

Martedì 3 ottobre

Avanti popolo – Rai 3

Mercoledì 4 ottobre

Noi siamo leggenda – Rai 2

Giovedì 5 ottobre

Blanca (stagione 2) – Rai 1

Domenica 8 ottobre

Report – Rai 3

Sabato 14 ottobre

Macondo – Rai 3

Domenica 15 ottobre

Che tempo che fa – Nove

Sabato 21 ottobre

Ballando con le stelle – Rai 1

Lunedì 23 ottobre

I bastardi di Pizzofalcone (stagione 4) – Rai 1

Liberi tutti – Rai 2

Gotham – Rai 3

Martedì 24 ottobre

Per Elisa – Il caso Claps – Rai 1

Venerdì 27 ottobre

The Rookie (stagione 5) – Rai 2

Martedì 31 ottobre

Boomerissima – Rai 2

Domenica 5 novembre

Lea (stagione 2) – Rai 1

La caserma – Rai 2

Sabato 8 novembre

FBI (stagione 5) e FBI: International (stagione 2) – Rai 2

Martedì 14 novembre

Circeo – Rai 1

Mercoledì 15 novembre

Corpo libero – Rai 2

Giovedì 16 novembre

Un professore (stagione 2) – Rai 1

Amore criminale – Rai 3

Venerdì 24 novembre

The Voice Kids – Rai 1

Lunedì 27 novembre

Il metodo Fenoglio – Rai 1

Domenica 3 dicembre

Margherita delle stelle – Rai 1

Lunedì 4 dicembre

Ale e Franz – Rai 2

Martedì 5 dicembre

The Floor – Ne rimarrà solo uno – Rai 2

Mercoledì 6 dicembre

Il giro del mondo in 80 giorni – Rai 2

Sabato 9 dicembre

Sapiens – Un solo pianeta – Rai 3

Quando ricomincia Viva Rai2! di Fiorello?

Nel daytime, lunedì 4 settembre tocca pure a Caduta libera su Canale 5 e Stasera Italia su Rete 4. Lunedì 11 settembre è invece la data di kick-off di Rai 1 con i ritorni di Unomattina, Storie italiane, È sempre mezzogiorno!, La volta buona, Il paradiso delle signore e La vita in diretta.

L’11 settembre è una data comune per tutte le generaliste. Tornano Forum e Uomini e donne su Canale 5, Lo sportello di Forum su Rete 4, L’aria che tira, Tagadà e Otto e mezzo su La7, Don’t Forget the Lyrics sul Nove. Non sono da meno Rai 2 con I fatti vostri, Ore 14 e BellaMa’ e Rai 3 con Agorà, Re Start, Elisir, Quante storie, Geo e Il cavallo e la torre.

Amici riprende su Canale 5 da domenica 24 settembre, Striscia la Notizia da lunedì 25, stesso giorno in cui debutta su Rai 2 il rinnovato Il mercante in fiera con Pino Insegno. Per vedere la seconda edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 bisogna aspettare martedì 26 settembre, mentre per quella di Viva Rai2! di Fiorello occorre attendere lunedì 6 novembre.