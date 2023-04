Su Vanity Fair di questa settimana troverete una splendida copertina e un articolo sul matrimonio di Alessandra Mastronardi: la mitica attrice de l‘Allieva ha annunciato infatti che a luglio sposerà il suo compagno da due anni, Gianpaolo Sannino.

Poche parole in pubblico ma tanto amore e lealtà: i retroscena del matrimonio di Alessandra Mastronardi

La coppia, molto riservata, ha fatto solo una uscita pubblica insieme e non ha mai rilasciato interviste. Mastronardi e Sannino si sono conosciuti da ragazzi, ma il destino li ha separati per poi farli reincontrare più volte senza che accadesse nulla. Dopo 15 anni, Mastronardi ha confessato di aver capito che Sannino è “la persona della vita” e che non poteva farci nulla se non cedere all’amore. La loro prima uscita pubblica è stata alla Prima della Scala, dove Sannino era molto agitato per la visibilità, ma Mastronardi lo ha rassicurato. I due si sono conosciuti 17 anni fa e si sono rincorsi per una vita, rimanendo in contatto anche se a volte si rifiutavano le chiamate a vicenda.

Poi, dopo che il destino li ha rimessi sullo stesso binario, arriva il momento della matrimonio di Alessandra Mastronardi: com’è accaduto? «Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando lui mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora». I due si sposeranno in Campania, ma i dettagli rimarranno segreti per mantenere la riservatezza.

La bella attrice ha inoltre rivelato che il sogno di avere figli c’è, e sarebbe felicissima se accadesse! Che dire? Tanti auguri ai due innamorati!