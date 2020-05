Come sempre, l’argomento ‘crisi Stefano e Belen’ è sempre in cima alle cronache rosa: la showgirl sudamericana e l’ex ballerino di Amici sono tornati insieme dopo molti anni, e adesso gli amanti dei pettegolezzi stanno seguendo con attenzione le evoluzioni del loro rapporto.

In seguito però a varie indiscrezioni che vedevano un presunto incontro segreto con l’ex Andrea Iannone, una fede mancante al dito e un abbraccio consolatorio dal fratello Jeremias Rodriguez, stavota la bella presentatrice ci ha voluto mettere la faccia realizzando un video su internet.

Crisi Stefano e Belen: “Non sono giornate facili per me”

“Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto una storia del genere – esordisce – Non sono giornate facili per me, sono giornate complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro Internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le p*alle”.

Nella video-dichiarazione si intravede qualche remota conferma della crisi tra Stefano e Belen, in particolare quando dice: “Non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto.”

Il focus, però, è sulla sua interiorità, e come si è sentita in seguito alle varie indiscrezioni pubblicati sui tabloid: “Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto. Se sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone, non è una mia responsabilità o una cosa organizzata da me. Non dico minch*** perché odio le persone calcolatrici, odio quelli che organizzano le cose a tavolino, odio le persone che si spacciano per ciò che non sono e non ho più pazienza per comportamenti del genere. Per tutto il resto, racconterò quando me la sentirò , e lo farò perché sono un personaggio pubblico e le spiegazioni bisogna darle, per raccontare come sono andate le cose perché altrimenti lo farà qualcun altro al posto tuo”.

Indizi, conferme e smentite: il discorso della showgirl su Instagram

Di base, la showgirl fa sapere che è un periodo in cui la sua felicità sembra compromessa: “È normale, e lo dico a qualche giornalista che su Internet si è permesso di scrivere certe cose, che se una persona non è molto felice, suo fratello e la sua famiglia la prendano per mano e la portino in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farle spuntare un sorriso. Ci sto mettendo la faccia, sarebbe più facile fare un comunicato”. Anche qui, un ‘non detto’ che sembra nuovamente narrare un epilogo della loro mitica coppia.

Stefano De Martino al momento è a Napoli per le nuove registrazioni di Made in Sud, e se è vero che Belen non ha parlato apertamente di rottura, è anche vero che non compare al suo fianco da un bel po’, e quando la showgirl deve menzionare un ‘uomo della sua vita’ che la da’ forza, parla sempre di Santiago.

La saga, a quanto pare, continua…