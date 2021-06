Dopo il successone di Lol – Chi Ride è Fuori Fedez colpisce ancora: è stata sua l’idea di coinvolgere la mitica Orietta Berti, insieme ad Achille Lauro, per confezionare una potenziale hit estiva. Ed il risultato è stato stratosferico: il pezzo, infatti, è subito svettato in classifica con quasi 3 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Ma vi siete chiesti come si è svolta veramente questa insolita collaborazione?

Cosa pensa Orietta Berti di Fedez e Achille Lauro

Intervistata da La Repubblica, Orietta Berti svela i retroscena dietro il loro trio e dietro l’indovinatissimo ritornello che sta già spopolando sul web: “Bella canzone, vero? Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate. A Sanremo ha chiesto di parlarmi, mi dice che aveva pronta una canzone per l’estate e che il ritornello era perfetto per me, me la fa ascoltare, se non mi fosse piaciuta ci avrebbe riprovato in autunno. E invece era bella, e sono andata a registrarla. Poi s’è unito Achille Lauro, che conoscevo già perché abbiamo lo stesso stilista. Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità”

Nel video ognuno, infatti, esprime e ricalca il proprio personaggio, sia negli abiti che nello stile di esibizione. Eppure questi tre artisti all’apparenza così diversi hanno avuto occasione di mettersi a confronto, conoscersi meglio. E il responso della cantante di ‘Quando ti sei innamorato’ è assolutamente positivo: “Sono persone molto gentili ed educate. Fedez è dolcissimo, Achille ha sempre questo modo di cantare da romano che s’annoia, ma molto elegante, poi nei video sembra un principe. Sarà per il suo fisico da fotomodello, ma si muove con grande stile”

Guarda il video di ‘Mille’, il successo dell’estate 2021 firmato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Voi avete già visto il video?