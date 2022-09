Orietta Berti guadagna una cifra mostruosa per fare l’opinionista al Gf Vip

L’edizione 2022-2023 del Grande Fratello Vip è cominciata lunedì 19 settembre con un rinnovato cast di inquilini e opinioniste. Al posto di Adriana Volpe c’è infatti Orietta Berti, ormai sempre più richiesta dopo la partecipazione a Sanremo 2021 con Quando ti sei innamorato, Mille con Fedez e Achille Lauro e tanta tv. La cantante romagnola è così ricercata che Mediaset le paga un cachet da capogiro per averla nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Orietta Berti: Grande Fratello solo per i soldi

Giuseppe Candela fa sapere su Dagospia che la Berti intascherebbe 10mila euro a puntata. In apparenza, questa cifra non è così elevata nel mondo della televisione. Tuttavia, considerando che il Grande Fratello Vip 7 ha messo in cantiere 50 puntate da qui a marzo 2023, il compenso della cantante lievita alla soma di 500mila euro complessivi. Senza dimenticare che a fine reality è previsto pure uno speciale tutto suo in due prime serate, sempre su Canale 5.

D’altronde è stata Orietta Berti stessa, nella sua profonda sincerità, ad ammettere di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per una questione di soldi. “Tanti soldi”, ha detto in un’intervista concessa al Messaggero.

E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri.

Orietta Berti (foto: MediasetPlay)

Orietta Berti, Gf Vip fa irritare Fazio

Fabio Fazio non ha preso bene il passaggio di Orietta Berti da Rai a Mediaset. Per fare l’opinionista al Gf Vip, fortemente voluta da Signorini e Piersilvio Berlusconi in persona, l’usignolo di Cavriago ha rinunciato a Che tempo che fa e il conduttore “un po’ ci è rimasto male”.

Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n’è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il mio cofanetto.

La cantante ha aggiunto un’altra curiosità sulla sua partecipazione alla trasmissione. Ha accettato la proposta di Mediaset perché guarda sempre il Gf Vip da spettatrice, non dormendo mai la notte: da quando aveva 18 anni e suo padre è morto all’improvviso, la Berti è vittima di una insonnia cronica.

Purtroppo per lei e Signorini, almeno per il momento il Grande Fratello Vip è un flop. Le trashate estreme del debutto hanno fatto appena il 21,7% di share e il reality è stato superato dalla replica della fiction Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1.