Fedez e Belen contro la tv generalista: “Propone sempre la stessa merd* riscaldata”

Lo stato di salute delle televisione italiana è uno dei tanti argomenti affrontati da Fedez e Belen nel corso dell’ultima puntata del podcast Muschio selvaggio. Durante la chiacchierata tra i due, spalleggiati da Luis e Martin Sal, sono venute allo scoperto critiche neanche troppo velate a quel che si vede ogni giorno in tv. Manca la voglia di sperimentare e “solo in Italia i format durano un sacco di tempo”: parola di Fedez.

Fedez e Belen critici sulla tv italiana

Il rapper è certo che “si potrebbe investire su format nuovi, e invece c’è sempre la stessa merda riscaldata”. La Rodriguez fa dei distinguo perché “ci sono format che funzionano, per esempio Le Iene: io sono fiera di fare questo programma oggi come oggi”.

Tuttavia Fedez ritiene che la trasmissione di Davide Parenti “sta facendo la fine di Striscia la notizia, sta invecchiando. Come è normale che sia. Quando eravamo giovani, invece, era un programma over the top”. Ma è qualcosa di fisiologico per la sua conduttrice: “è un po’ come il matrimonio: inizialmente c’è una voglia di fare sesso incredibile, poi man mano che passano gli anni è molto difficile tenere alta l’asticella. Chi riesce a sopravvivere in questo mondo di matti, vuole dire che il succo c’è”.

A irritare Fedez è soprattutto la ripetitività di reality come Il grande fratello e del talent più seguito dal pubblico, Amici di Maria De Filippi. La tv generalista punta su questi format sapendo “di avere un bacino d’utenza sicuro, vedi Il grande fratello e Amici con milioni di edizioni, perché non c’è la volontà di rischiare”.

Intelligente e ironica come sempre, Belen chiosa citando la modernità dei Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini e aggiungendo che “per fare in modo che la tv diventi moderna bisognerebbe che si tornasse indietro”.

Belen e Fedez a Muschio selvaggio

Belen Fedez Corona: la rivelazione della Rodriguez

A Muschio selvaggio la Rodriguez trova anche il tempo di fare qualche rivelazione su personaggi singolari con cui ha avuto a che fare. Ad esempio Lele Mora: da giovane è stata nella sua agenzia e fu lui a procurale il permesso di soggiorno perché lei non riusciva ad averlo. Però è durata appena due mesi “e poi mi sono auto licenziata: era un ambiente molto colorato”.

Inevitabile un passaggio sul suo ex Fabrizio Corona. Lo tira dentro Fedez: ogni giorno l’ex paparazzo “fa una storia contro di me, mi odia”. Belen è sicura che non ce l’ha con lui, è che “non sta proprio a posto: io gli voglio bene, con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti, ma secondo me lo fa per fare notizia. Gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È una strategia che non ha mai abbandonato”.