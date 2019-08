Morta la nonna di Nadia Toffa a pochi giorni dal suo funerale

Arriva un’altra tristissima notizia: è morta la nonna di Nadia Toffa, un lutto che ha seguito di pochissimo quello della nipote. Maria Cocchi – questo il nome della signora – è venuta a mancare alcuni giorni dopo i funerali della celebre presentatrice.



Chi è Maria Cocchi, la nonna di Nadia Toffa

97 anni, capofamiglia e famosa per essere una delle più longeve di Cerveno, in provincia di Brescia, la nonna di Nadia Toffa aveva già affrontato la perdita del marito Enrico, da cui aveva avuto Margherita (la mamma della Iena) e altre due figlie.

Dopo aver appreso che la sua adorata nipote era scomparsa e dopo aver partecipato alla cerimonia funebre, la dolce e affettuosa signora ha ceduto ad un dolore ormai troppo grande da sopportare. “Ho paura che mia madre resti sola – aveva dichiarato una volta la presentatrice, durante un momento particolarmente difficile della sua malattia – Penso che le madri non dovrebbero mai restare da sole, senza i figli. È troppo”. E adesso sua mamma, Margherita, si troverà ad affrontare due amarissime scomparse…

Poco più di una settimana fa, insieme alle sorelle, figlie, nonna e nipoti si congedava così:



“Cara piccola grande Nadia,

figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia,

guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile.

Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi.Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti.

Siamo forti della tua forza.

Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande.

Riscaldati dall’abbraccio di tutti.”









Il sostegno dei fan durante questo amarissimo periodo di lutto e dolore per la famiglia di Nadia

I fan non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla famiglia di Nadia durante questo periodo di lutto. Alcuni, infatti, hanno commentato la notizia della scomparsa della nonna così: “Voglio pensare che sia andata da lei”.