La regina delle hit estive ( insieme a Fedez e Achille Lauro) dell’estate 2021 apre il suo cuore e parla al suo pubblico: le parole di Orietta Berti contagiata sono quelle di una persona che ha vissuto da vicino la malattia che da un anno e mezzo ci sta tormentando.

E mentre fuori e dentro dai salotti televisivi e non si parla di green pass e vaccini, la cantante decide di dire chiaro e tondo cosa ne pensa in merito. Senza esitare, intervistata in questi giorni lancia un vero e proprio appello: “Cari amici, posso darvi un consiglio? Vaccinatevi, perché con il vaccino staremo tutti più sicuri e potremo andare… a mille”.

Il racconto della cantante che ha duettato con Fedez e Achille Lauro

L’invito di Orietta Berti contagiata a dicembre è rivolto a tutti, ma soprattutto ai giovani: “Quello che hanno iniziato a seguirmi dopo Sanremo e il successo di Mille, sono tantissimi. Sui social mi mandano video in cui cantano la canzone o improvvisano bizzarri balletti. Io il Covid l’ho avuto già a dicembre. Si contagiò anche mio marito Osvaldo: stette malissimo”, racconta la mitica cantante di Mille. Come effetti ‘postumi’ “Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’, pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via. Me lo auguro. Perché le fitte arrivano all’improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino. I giovani devono capire che vaccinandosi proteggono anche le persone della mia età, più vulnerabili di fronte ad un virus come questo”, tuona.