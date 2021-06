Amadeus pigliatutto: condurrà pure Affari tuoi insieme alla moglie Giovanna

Amadeus è sempre più l’asso pigliatutto della Rai 1 di Stefano Coletta. Dopo le due edizioni del Festival di Sanremo e il programma campione d’ascolti dell’access prime time Soliti ignoti, il conduttore presenterà pure il redivivo Affari tuoi nella stagione 2021-2022. L’indiscrezione non è ancora confermata: se ne sta discutendo in questi giorni ma con tutta probabilità l’ufficialità verrà annunciata la prossima settimana durante la presentazione dei palinsesti Rai. La vera novità, tuttavia, riguarda la presenza femminile che affiancherà Ama.

Amadeus, Affari tuoi con la sua Giovanna

Pare che nella prossima stagione, come rivelano alcuni siti web, Rai 1 riproporrà il celebre gioco dei pacchi nel suo habitat naturale, quello dell’access prime time, con Amadeus accanto alla moglie Giovanna Civitillo. La coppia avrebbe già registrato una puntata zero, una sorta di pilota che ha funzionato bene e avrebbe convinto la dirigenza dell’ammiraglia sulla scommessa di rinfrescare la facciata del format portato al successo da Paolo Bonolis e Flavio Insinna.

L’obiettivo è quello di rilanciare Affari tuoi nella sfida Auditel con Striscia la Notizia, che nel prossimo autunno dovrebbe avere come nuovi presentatori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. La variazione sul tema di Affari tuoi è una versione “family” del quiz: il concorrente di turno giocherà con i pacchi custoditi da familiari e parenti. La trasmissione dovrebbe andare in onda dopo il periodo delle festività natalizie e sempre nello spazio che precede la prima serata, in modo da concedere un periodo di riposo allo sfruttatissimo Soliti ignoti.

Amadeus e Giovanna Civitillo (foto: Instagram @giovanna_e_amadeus)

Amadeus e la moglie Giovanna ancora insieme dopo L’eredità

Qualora Affari tuoi dovesse essere definitivamente confermato, Giovanna e Amadeus tornerebbero a lavorare insieme dopo L’eredità, il quiz galeotto che li ha fatti incontrare nel 2003. La coppia ha avuto un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009 e si è sposata nell’estate dello stesso anno, celebrando la loro unione religiosa dieci anni dopo. Nel 2020, con la conduzione e direzione artistica di Sanremo affidati al marito, Civitillo è stata scelta da La vita in diretta come inviata del programma dal Festival. Dopo la riconferma di Amadeus alla guida della kermesse per il 2021, la showgirl partenopea ha condotto (non senza polemiche) il Primafestival con Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Prodotto da Endemol Shine Italy, la stessa società di Soliti ignoti, Affari tuoi sarà uno dei numerosi impegni che terranno occupato Amadeus nella prossima stagione. Il presentatore è già stato designato per le serate speciali Figli delle stelle, un varietà che racconterà la musica degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta in onda a settembre dall’Arena di Verona. Ma soprattutto il re dell’access prime time della televisione italiana potrebbe tornare all’Ariston anche nel 2022 per il suo terzo Sanremo consecutivo e sarebbe in pole position per condurre l’Eurovision Song Contest, nonostante un livello di inglese non proprio all’altezza. “Prenderei in considerazione l’offerta. È pur sempre la Champions League della musica”, ha detto in un’intervista al Messaggero.