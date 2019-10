Le avete viste Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie in Magnificent – Signora del Male? In attesa del 17 ottobre – data italiana di uscita del sequel Disney dedicato all’universo narrativo del ‘villain’, Malefica, e del destino della futura regina – ecco qualche gustosa anticipazione!

Di cosa parla il secondo capitolo del live action Disney dedicato a Malefica

Distribuito da The Walt Disney Company Italia, diretto da Joachim Rønning, il nuovo lungometraggio continua a esplorare le nuove alleanze e i nuovi avversari che la protagonista e la Regina Ingrith dovranno fronteggiare.

In questa nuova avventura, oltre la splendida Elle Fanning, fanno anche il loro ritorno alcuni membri del cast del precedente film, tra cui Sam Riley nel ruolo di Fosco, la candidata all’Oscar Imelda Staunton nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple nel ruolo della fatina Verdelia e la candidata all’Oscar Lesley Manville nel ruolo della fatina Fiorina.

La trama: il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

Il video di Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie in Maleficent – Signora del male, l’anteprima romana

Quando vedremo Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie in Maleficent – Signora del male in Italia? La data di uscita ufficiale, come anticipato, è il 17 ottobre 2019: nel frattempo eccovi un bel video-riassunto della visita delle due straordinarie attrici in vista a Roma per l’anteprima stampa!