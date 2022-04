Il ritorno dei Telegatti? “Non stiamo scherzando”

“Sorrisi is magic, Sorrisi is forever”: con questo inconfondibile ritornello, siamo qui per dirvi che, nell’epoca della nostalgia e dei remake di tutti i grandi classici dell’intrattenimento, potremmo assistere al ritorno dei Telegatti, il celebre ‘Gran Premio dello Spettacolo’ italiano.

Era dal 2009 che non ne sentivamo ormai più parlare, poi all’improvviso una misteriosa foto su Instagram con una familiarissima ombra di un felino in una posa ben conosciuta con la scritta sotto “Sto tornando…” Unico dubbio: l’account di TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato il post il giorno 1° aprile, motivo per cui tutti hanno pensato ad uno scherzo. Quasi tutti, in realtà: tra i commenti, si leggono voci entusiaste e incredule che desiderano ardentemente il ritorno dei Telegatti.

Il mistero si infittisce quando, quattro giorni dopo la pubblicazione della prima foto su sfondo gialla, ne compare una seconda su sfondo blu che dice: “No, non stavo scherzando”. A questo punto il ‘pesce d’aprile’ non avrebbe più senso, e i commenti si fanno più insistenti: “Magari, era una bella trasmissione. Ricordi di un’epoca d’Italia serena!” “Voglio stare in prima fila a vedere ad urlare Zia Mara!” (riferendosi a Mara Venier, naturalmente).

Nata nel 1971 e arrivati poco più di una decina di anni dopo su Canale 5, rappresentano un po’ il corrispettivo degli Oscar o dei David di Donatello per la TV italiana: personaggi popolarissimi, conduttori e conduttrici amati, divi internazionali e spettatori, tutti riuniti per assegnare premi come la Trasmissione dell’anno, il personaggio dell’anno, il quiz televisivo o il varietà dell’anno, la rivelazione dell’anno, lo show sportivo o lo show musicale, tra gli altri,

Chissà poi a chi spetterà l’arduo compito di presentarli, i Telegatti: da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, passando per Frizzi, la stessa Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker,vAlba Parietti, sono tanti i volti che si sono avvicendati sul palco.

A voi chi piacerebbe vedere? Per il resto: seguiranno aggiornamenti