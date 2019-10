Don Matteo 12, nel cast torna Simone Montedoro e con lui tante altre novità

Don Matteo 12 scalda i motori per la stagione dell’addio. La 12esima sarà infatti l’ultima per le avventure del prete investigatore interpretato da Terence Hill. L’indiscrezione circolava da tempo e l’ha confermata Simone Montedoro. Ospite di Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane, il capitano Giulio Tommasi ha annunciato che tornerà nel cast della serie per due episodi. Al suo fianco, ci sarà ovviamente Maria Chiara Giannetta, ossia il capitano Anna Olivieri. Ma le sorprese non finiscono qui.

Don Matteo 12, cast si ritrova per l’addio

Sono confermati tutti gli attori storici della fiction. Parliamo di Nino Frassica, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Castiglione, Pietro Pulcini, Francesco Scali e Marisole Pollio.

Sarà “un saluto generale” per il pubblico, come l’ha definito Montedoro. Per l’occasione ci saranno pure alcune guest di prestigio, a cominciare da Stefano De Martino.

Si vedranno inoltre Fabio Rovazzi, il fenomeno di Andiamo a comandare, Volare e Faccio quello che voglio, e la giovane Jenny De Nucci, già star di Musical.Ly e attualmente nel cast di Un passo dal cielo 5.

Maria Chiara Giannetta e Simone Montedoro (fonte: Instagram @simonemontedororeal)

Don Matteo 12: riprese in corso a Spoleto

Inoltre, come rivela il sito Davidemaggio.it, potrebbe esserci il ritorno di Carlo Conti e Bélen Rodriguez. Il conduttore toscano e la showgirl argentina hanno partecipato in passato nelle stagioni precedenti della fiction.

La messa in onda su Rai1 non ha ancora una data precisa. I nuovi episodi dovrebbero arrivare non prima di gennaio 2020: le riprese, iniziate il 24 settembre scorso, sono ancora in corso nel centro storico di Spoleto.

La fiction è tornata nella città umbra grazie ad un accordo tra il Comune, l’Associazione albergatori (Conspoleto) e la Confcommercio.

Intanto l’account Instagram ufficiale della serie inganna l’attesa. “Ogni supereroe proteggere il mondo dai cattivi a modo suo!”, si legge in un recente post. Don Matteo con la bici e l’aspersorio come Thor con il martello Mjolnir? Tutto è possibile.