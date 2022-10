The Christmas Show con Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti e Francesco Pannofino

Sappiamo che siamo solo agli inizi di novembre ma The Christmas Show ha deciso di battere tutti sul tempo e di presentarsi alla gara al botteghino in anticipo! Il film, prodotto da Alberto Ferrari, propone sì le atmosfere natalizie, ma in chiave molto moderna, e con dei protagonisti di tutto rispetto!

Nel cast di The Christmas Show, infatti, ritroviamo la sensazionale Ornella Muti, ma anche l’inedita coppia Raoul Bova – Serena Autieri, nonché Tullio Solenghi e il mitico Francesco Pannofino. Ma di cosa parla questa pellicola che, già dal 17 novembre, sarà nelle sale a trasportarci nel magico mondo del Natale?

Di cosa parla The Christmas Show, la curiosa e divertente commedia natalizia moderna e a metà tra un reality e un film vero

La storia narra di Sofia Rovati (Autieri) e i suoi due figli, Ricky e Alice, una famiglia scossa da un lutto, quello del papà, che conduce una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano. Tuttavia, con il Natale alle porte, le sorti dei Rovati arriva l’occasione di un’avventura fuori dal comune. Tutto parte dalla figlia adolescente, sensibile alla fama digitale e al mondo dello spettacolo. Ben presto, i tre affronteranno un’inaspettata e rocambolesca partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, che li porterà a vivere situazioni travolgenti, a volte finte e solo a beneficio dei riflettori, ma altre volte genuine e vere.

Non vogliamo farvi troppi spoiler ma… a scuotere un po’ gli animi ci sarà l’arrivo del misterioso vicino di casa, l’affascinante Pierre (Bova), il quale tornerà a far battere il cuore di Sofia.

Un’entusiasmante e divertente commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano. Il film, prodotto da Pier Paolo Piastra, una co-produzione Viva Productions e Pama Film Productions, uscirà dunque al cinema 17 novembre distribuito da Viva Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment.

Se volete, potete dare un’anteprima al trailer, e anticipare ulteriormente la magia del Natale!