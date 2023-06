A Thousand and One Trailar italiano del film con la cantante Teyana Taylor al cinema dal 29 giugno

Opera prima della regista statunitense A. V. Rockwell, A Thousand And One è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023 dove ha vinto il Gran Premio della Giuria per un film Drammatico. In Italia il film sarà presentato alla 69° edizione del Taormina Film Festival.

A Thousand and One Trailar italiano al cinema dal 29 giugno

Protagonista la cantante Teyana Taylor nel ruolo di una madre ferocemente decisa a garantire un futuro al figlio. A Thousand And One è un’ode al potere della famiglia, unica ancora di salvezza in un mondo in evoluzione che si disinteressa delle vite degli ultimi. Al cinema il prossimo 29 giugno distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Trailer italiano A Thousand and One con la cantante Teyana Taylor

Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale. Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.