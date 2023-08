La mossa a sorpresa di Verissimo: come Silvia Toffanin prova a sbaragliare la concorrenza

Tra un annuncio palinsesti e l’altro, arriva una mossa a sorpresa di Verissimo, o meglio di Mediaset: il programma condotto da Silvia Toffanin, farà il suo ritorno sullo schermo a settembre, ma anticipando nettamente la concorrenza. È stata recentemente annunciata, infatti, la data di avvio ufficiale del talk show su Canale 5, che tornerà sul piccolo schermo sabato 9 settembre alle 16:30.



Una scelta a sorpresa di Verissimo e soprattutto inaspettata per i programmi ‘rivali come Domenica In, che inizierà solo il 17 settembre, e La Vita in Diretta, che prenderà il via il 16 settembre; una specie di ‘sgambetto’ strategico nei confronti di Mara Venier e Alberto Matano!



Perché la sorpresa di Verissimo può ‘pesare’ all’interno dei palinsesti Mediaset e Rai



Non era mai successo finora nella programmazione del ‘Biscione’ che il programma di Toffanin fosse andato in onda così presto. Che sia ancora frutto delle manovre rivoluzionarie di Pier Silvio Berlusconi, fatto sta che questa decisione potrebbe voler mirare proprio a mettere in difficoltà la concorrenza. Verissimo, infatti, tornerà prima del previsto, come già annunciato, il 9 settembre, alle 16:30; tornerà per il terzo anno consecutivo anche l’amatissima conduttrice di Mediaset, che anche quest’anno accompagnerà gli spettatori sia il sabato che la domenica, mettendosi così in diretta competizione sia con Domenica In che con La Vita in Diretta.

Per molti media di settore l’intenzione sembra essere chiara: giocare d’anticipo per accaparrarsi un buon share prima che Venier ( che quest’anno stabilisce un nuovo record con la sua sesta conduzione consecutiva – e quindicesima complessiva) e Matano (che, come Verissimo, quest’anno ha scelto di andare in onda anche il sabato). Insomma, che la lotta agli ascolti cominci: chissà se Mediaset, con questa mossa a sorpresa, possa guadagnarne un effettivo vantaggio.