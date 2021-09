Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto: guest star Sandra Milo

Il prossimo 25 settembre sarà Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto ad aprire il Bif&st – Bari International Film Festival. Tratto dalla sceneggiatura di Ettore Scola, Furio Scarpelli e Silvia Scola di “Un drago a forma di nuvola”, il romanzo scritto da Margaret Mazzantini, il film vede protagonisti lo stesso Sergio Castellitto al fianco di Bérénice Bejo e Matilda De Angelis. Nel cast anche Sandra Milo, Alex Lutz e il rapper Clementino.

Trailer e locandina ufficiale de Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto



Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, Mon Voisin Productions e Tikkun Productions, uscirà nelle sale il 7 ottobre , distribuito da 01 Distribution.



Ma di cosa parla Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto?

La trama del film

Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), costretta a casa per colpa di un incidente (incidente…?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l’amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l’è

guadagnata pagandola a carissimo prezzo.

Un giorno Yolande (Bérénice Bejo), una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita. Una storia di intima, poetica e molto profonda che non vediamo l’ora di poter vedere sul grande schermo, ora che finalmente le uscite cinematografiche e le programmazioni dei cinema stanno pian piano riprendendo vita.

Per anticipare un po’ l’atmosfera e le bellissime location del film – che vedrà anche il talentuosissimo Clementino cimentarsi in una prova attoriale – ecco a voi il trailer ufficiale: