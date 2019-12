Convenienza online: gli acquisti migliori da fare a gennaio

Con l’anno nuovo in arrivo si avvicina il fatidico momento dei saldi: la caccia all’offerta migliore si scatena anche online e gli ambiti in cui trovare vere e proprie occasioni sono i più disparati, dall’intrattenimento ai viaggi, passando anche per i settori più tradizionali come l’abbigliamento e l’elettronica.

Promozioni online: le migliori offerte nel campo dell’intrattenimento, tra giochi e viaggi in sconto

Iniziare l’anno nuovo risparmiando è sempre “di buon auspicio”: l’importante è confrontare le offerte prima di compiere una scelta definitiva. Per quanto riguarda il settore del gioco, ad esempio, piattaforme come BonusFinder Italia permettono agli utenti di orientarsi facilmente tra tutti i bonus di benvenuto dei vari casinò online e, soprattutto, di poterli così comparare e valutare in modo da trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. La stessa dinamica si può adottare sfruttando i comparatori di viaggio: passata la frenesia del Natale, infatti, è il momento giusto per trovare nuove offerte last minute per chi dispone di ferie in periodi diversi da quelli canonici “da ufficio” e, soprattutto, per cominciare a programmare in anticipo voli e sistemazioni per le ferie estive. Giocare in netto anticipo permette infatti di procurarsi le offerte più convenienti e, anche se i mesi che separano dalle vacanze estive sono ancora lontani, se si comincia a cercare con un’idea anche alla lontana del proprio itinerario è possibile procurarsi biglietti aerei o per traversate via mare a prezzi convenienti. Anche in questo caso la chiave è comparare e confrontare: la grande scelta disponibile consente di fare affari anche fuori stagione.

Fonte: Unsplash.com

I “nuovi” saldi: la partita si gioca online anche per l’abbigliamento e l’elettronica

A risentire dell’effetto positivo delle promozioni online sono anche settori in cui per convenzione ci si recava direttamente nei punti vendita per acquistare la merce desiderata. Ad oggi, infatti, sia le grandi firme che le boutique e i negozi di dimensioni più ridotte sfruttano il commercio digitale per lanciare i propri saldi online e grazie a sistemi di pagamento e reso semplificati è sempre più facile procurarsi i propri abiti e oggetti direttamente online. Lo stesso tabù è crollato anche per l’acquisto di oggetti di grandi dimensioni, come ad esempio per gli elettrodomestici da cucina, i televisori con schermi di dimensioni superiori ai 50 pollici (ideali per emulare “l’effetto cinema” dei film più spettacolari) e addirittura le poltrone da gioco note per le loro misure ingombranti. Cercare i prezzi più convenienti online e compararli tra loro, valutando inoltre le differenze tra i costi di consegna e i servizi aggiuntivi forniti da ogni distributore, è diventata ormai la norma per i più avvezzi all’uso della tecnologia. La battaglia per la scelta definitiva, infatti, si porta avanti dal punto di vista dei servizi in più che le attività scelgono di offrire ai potenziali clienti per fidelizzarli e convincerli a scegliere i propri prodotti: dalla possibilità di pagare in contrassegno, alla consegna al piano e finanziamenti a tassi convenienti.

Fonte: Unsplash.com

I vantaggi online come sconti e bonus di benvenuto sono un fattore considerato sempre di più da chi sceglie di avvalersi di un servizio o di un acquisto online: questa tendenza vale ovviamente anche per i primi acquisti dell’anno nuovo.