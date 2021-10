Alberto Matano rivela: “Anche io vittima di discriminazione e omofobia”

Arriva in diretta il coming out di Alberto Matano, e arriva di conseguenza al recente episodio in parlamento e dei festeggiamenti in seguito alla ‘tagliola’ sul DDL Zan. Dopo la stoccata televisiva della Clerici (Abbiamo davvero vinto tutto, sport, dolci, panettoni, Nobel per la Fisica, siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione – ha detto, senza mezzi termini, durante la trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’) anche il presentatore sceglie di esporsi in prima persona con una considerazione di carattere personale.

“Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente – racconta infatti Alberto Matano durante ‘La vita in diretta – L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto.”

Non solo Alberto Matano e Antonella Clerici: le star di X Factor ci mettono la faccia ed esprimono il loro dissenso pubblicamente

Insieme a lui, altre star del piccolo schermo e del mondo della musica hanno sottolineato la loro completa disapprovazione su quanto accaduto. Dagli studi di X Factor, infatti, arriva anche il commento di Emma: “Sono molto dispiaciuta perché non possiamo festeggiare un passo avanti. Le immagini che sono arrivate dal Senato, gli applausi e i cori da stadio dopo aver bloccato il Ddl Zan, hanno scritto una bruttissima pagina della storia del nostro Paese». Alle sue parole ha fatto eco anche Mika, profondamente amareggiato per questa ‘pagina di storia’ italiana, ma pronto a sperare nel meglio: «Quella che abbiamo visto ieri non è l’Italia che amo e che mi ha accolto e difeso in questi anni. Ma là fuori c’è ancora l’Italia capace di amare e accogliere e nella quale voglio continuare a credere»