Michelle Hunziker single: è finita con Tomaso Trussardi

Questo 2022 non inizia benissimo per l’amore nello showbiz italiano: giunge ormai, ufficialmente, la notizia di Michelle Hunziker single: “Dopo 10 anni insieme – si legge in una nota che parla a nome sia suo che di Tomaso Trussardi – abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.”

La fine di una storia: dopo dieci anni insieme, la Hunziker e Trusardi ci danno un taglio

Nonostante si vociferasse da un po’, le ragioni – come si legge dalle loro dichiarazioni – non sono state esplicitate. Certo, c’è chi intorno a loro si era accorto che qualcosa stava cambiando, che Trussardi non seguiva più la moglie sui social (lo stesso ‘allarme’ che ha fatto pensare ad una presunta crisi anche tra Chiara Ferragni e Fedez) ma soprattutto che i due sembravano vivere in due città e contesti diversi.

““Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend”, raccontava pochissimo tempo fa la presentatrice italo-svizzera, rivelando una nuova quotidianità che, in effetti, forse cominciava già a far scorgere una scelta di vita diversa.

Michelle Hunziker single si butta nel lavoro

Anche se ora vediamo Michelle Hunziker single e già dinamica e proattiva sui suoi canali social, dietro questa rottura c’è sicuramente una decisione molto difficile. D’altronde, i due ci hanno creduto e lavorato tanto alla loro famiglia: “La più grande sfida è stata portare avanti questo progetto di famiglia, stare insieme è una sfida – dichiarava pochi anni fa, in riferimento alla sua storia con Trussardi, la mitica star di Zelig e Striscia la Notizia- La famiglia è il mio progetto numero uno”.

Adesso, probabilmente, vedremo cambiare priorità e percorsi della beniamina del piccolo schermo. E chissà che il tempo non riveli cosa è andato storto in questa storia d’amore conclusasi sotto gli occhi degli spettatori e utenti web italiani.