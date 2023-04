Ezio Greggio lancia un appello alla mamma di Enea, il bimbo abbandonato al Mangiagalli: scoppia bufera social

La Pasqua del 2023 è stata caratterizzata dal caso del piccolo Enea, il neonato abbandonato dalla madre nella Culla per la vita della clinica Mangiagalli di Milano. La donna ha lasciato il bimbo insieme ad una lettera nella quale racconta che il figlio è sano e che ha preso questa drammatica decisione per assicurargli un futuro migliore. La vicenda del bambino, ora accudito al Policlinico prima che il Tribunale dei minori lo possa affidare a una famiglia idonea, ha colpito molte persone, tra cui Ezio Greggio.

Enea, bimbo abbandonato al Mangiagalli

Dagli Emirati Arabi Uniti, l’attore ha lanciato un appello sui social “per trovare e convincere la mamma di Enea, bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano, ora seguito dal Prof. Fabio Mosca”. “Il bimbo sta bene – scrive Greggio –, con altri amici siamo pronti ad aiutare la mamma: torna alla Mangiagalli, ti prometto che non sarai sola”.

Nel video il conduttore di Striscia la notizia chiede alla madre di Enea di tornare sui suoi passi: al Mangiagalli c’è tutto il reparto che la sta aspettando e nell’anonimato potrà riprendersi il suo bambino poiché “non è giusto che sia abbandonato”.

“Torna – spiega Greggio – perché avere un bambino è una grande fortuna, capisco che avere difficoltà economiche possa creare problemi e uno sconvolgimento, ma ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere una mamma vera e non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la vera madre”.

Queste parole hanno subito fatto discutere. Greggio, non nuovo alle bufere social come quando ha polemizzato con chi ha criticato la sua relazione con la fidanzata Romina Pierdomenico, è accusato di aver insultato tutti i genitori adottivi e i figli adottati.

I critici del comico sostengono che con le sue dichiarazioni ha sminuito i genitori adottivi e ignorato le motivazioni che possono esserci dietro la scelta della madre di Enea. I commenti di biasimo sono così tanti che Greggio silenzia le reazioni: al suo post possono rispondere soltanto gli utenti seguiti o menzionati dall’attore.

Ezio Greggio (foto: Medusa Film)

Ezio Greggio: Enea merita “una mamma vera”

Scoppiata la tempesta mediatica, Greggio è tornato sulla questione per fare chiarezza. Lo storico volto di Striscia puntualizza che la madre di Enea ha lasciato nella culla del Mangiagalli “una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei”.

“L’appello – precisa Greggio – non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino. Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio”.

“Ribadisco con forza, affetto e convinzione – conclude l’attore – l’appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso”.