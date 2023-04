Affari tuoi torna con Amadeus e cambia completamente: ecco tutte le novità

Venerdì 17 marzo 2017 terminava ufficialmente l’avventura di Affari tuoi. Il quiz, passato da 5 conduttori diversi (Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna più Carlo Conti) lungo 14 edizioni, chiudeva i battenti e cedeva il testimone a Soliti ignoti – Il ritorno di Amadeus, game show targato anch’esso Endemol. Ora, a distanza di sei anni e con due spin-off nel mezzo, Affari tuoi ritorna e proprio con Ama alla conduzione.

Affari tuoi 2023 quando inizia?

Da domenica 16 aprile, in onda nello spazio dell’amato e odiato access prime time che va dalle 20:35 alle 21:30, Rai 1 rispolvera il mai dimenticato gioco dei pacchi. Affari tuoi prende il posto di Soliti ignoti e per l’occasione la squadra di autori della trasmissione ha pensato di introdurre alcune novità significative per aggiornare e ravvivare il format.

La nuova gestione, come la definisce il padrone di casa Amadeus, si basa sempre sull’originale olandese Miljoenenjacht (Deal or No Deal), ma introduce diversi elementi legati alla contemporaneità per svecchiare il programma rispetto a come lo ricorda il pubblico. Innanzitutto, i pacchi: non saranno più celesti ma blu elettrico. Poi il telefono: niente più apparecchio rosso con la cornetta per mettersi in contatto con il Dottore, bensì un moderno e tecnologico smartphone.

Per il resto, la formula del gioco è quella consolidata: si parte con 20 giocatori, ognuno rappresentante di una Regione italiana, ciascuno in possesso di una scatola il cui contenuto è segreto, chiuso da uno spago fissato con un sigillo in ceralacca rossa. Ogni sera è estratto a sorte un concorrente, accompagnato da un familiare, parente o amico. Il giocatore non conosce il contenuto del suo pacco: l’obiettivo è individuare la scatola con il premio più elevato. La cifra massima per l’edizione 2023 è pari a 300.000 euro. La grossa novità arriverà però nel finale di ogni puntata.

Amadeus

Affari tuoi, nuova gestione rivoluziona il gioco

Nella nuova gestione, confermati i soliti trucchetti, i possibili cambi di pacco e le insidiose offerte a cui il concorrente è sottoposto dal Dottore, arriva una possibilità in più di vittoria che si chiama La Regione fortunata. Come ha rivelato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, questa variazione prende il posto dei vari pacco speciale e matto. Nel momento clou della partita, ovvero quando rimangono gli ultimi due pacchi, il concorrente insoddisfatto della propria prestazione può avvalersi della Regione fortunata.

Il concorrente rinuncia ai due pacchi finalisti e si trova davanti una cartina dell’Italia con le 20 Regioni illuminate: soltanto una, però, contiene un premio da 100.000 euro. Se il giocatore la indovina al primo tentativo, si porta a casa il montepremi. In caso contrario, ha una seconda possibilità, ma il numero di Regioni si riduce a 10 e il premio in palio si dimezza a 50.000 euro. Al secondo errore, la partita si conclude e il concorrente torna a casa senza alcuna vincita.