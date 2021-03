Irama a Sanremo nonostante i due positivi: ci pensa Amadeus

In attesa della seconda tutti si chiedono se, alla fine, ce la faremo a vedere Irama a Sanremo: il cantante era stato sospeso durante la prima puntata a causa di un risultato positivo al tampone anti-igienico di uno del suo staff. Osservando il regolamento del Festival in merito all’emergenza covid, l’artista ha ‘saltato il suo turno’ (sostituito da Noemi) e ha atteso i risultati del suo tampone molecolare.

Il ‘NO’ al cantante da parte del regolamento di Sanremo

Purtroppo, però, anche un secondo tecnico del suo team nella giornata di oggi 3 marzo 2021 ha riscontrato un tampone positivo: a questo punto le regole vorrebbero che al concorrente fosse proibito esibirsi sul palco dell’Ariston, e quindi partecipare alla gara: “La prima cosa a cui pensare è la salute, spero stiano tutti bene – ha dichiarato Irama a Sanremo – È la prima cosa di cui ci siamo preoccupati. Da una parte sono grato e riconoscente ad Amadeus, ma anche al mio management, alla Rai, ai colleghi, che mi hanno teso la mano. C’è stato un aiuto da questo punto di vista, mi è stata tesa la mano in momento di difficoltà. Ma sono anche dispiaciuto perché ci tenevo molto a fare questa performance, c’è dietro un lavoro di mesi e di un intero team. Ci tenevo particolarmente a essere su quel palco, a esibirmi e giocarmi in maniera sana questo Festival“.

Ecco come faremo a vedere Irama a Sanremo

Davanti a questa situazione il presentatore e direttore artistico ha impugnato la bacchetta magica e, armato di buona volontà, ha compiuto la magia: “Chiediamo a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte – ha raccontato in conferenza stampa – perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri. Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c’era il pubblico“.

E così è andata! Il regolamento di Sanremo ha accettato questa modifica e Irama parteciperà comunque, con profonda gratitudine al presentatore della complicatissima edizione 2021 (anche per le polemiche scaturite dal dopo-festival).