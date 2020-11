L’allieva 4 ci sarà? Mastronardi e Guanciale (forse) hanno cambiato idea

L’allieva 4 ci sarà? È la domanda che si stanno facendo in queste ore gli appassionati della rom-com medico-poliziesca prodotta da Endemol Shine Italy. La terza e ultima stagione della fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola si è conclusa con quello che è un vero e proprio finale di serie. Ma le recenti dichiarazioni dei protagonisti e gli ottimi ascolti (una media di 4,5 milioni di telespettatori e del 20,8% di share) potrebbero riservare un clamoroso colpo di scena.

L’allieva 4 ci sarà? Tutte le indiscrezioni

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono sempre stati allergici alla lunga serialità. Per L’allieva hanno fatto un’eccezione. La terza stagione, tuttavia, l’hanno sempre annunciata come l’ultima.

In un’intervista a Io donna, Mastronardi ha detto di aver “deciso di mettere un punto” alla fiction. “A un certo momento bisogna averne il coraggio e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… basta!”, ha ammesso.

A settembre, però, qualcosa è cambiato. Parlando con TvBlog, l’attrice è stata possibilista su una quarta stagione, rivelando che “ci sono tanti punti interrogativi a cui bisogna rispondere. Se ci fosse una quarta stagione senza di me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che la vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista”.

Lino Guanciale è dello stesso avviso. L’attore abruzzese si è imposto una regola: lascia le serie a cui lavora dopo due stagioni. L’allieva è stata la sua unica deroga. Sempre a TvBlog, ha spiegato di essere “molto soddisfatto del potenziale che avevo visto in questa terza stagione già dal copione”.

Se lui e la Mastronardi hanno deciso di fare la terza stagione “è perché ci abbiamo visto delle possibilità di raccontare cose nuove e diverse. Credo si sia fatto un bel lavoro nel chiudere tanti fili di questa storia, poi… vedremo”.

Il cast de L’allieva al completo (foto: Endemol Shine Italy)

L’allieva 4 si farà? Parlano Assisi e Marchesi

Sono apparsi possibilisti pure Sergio Assisi e Giorgio Marchesi.

Assisi spera in una quarta stagione perché “entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”. Marchesi conferma che “dipenderà molto dalle eventuali sceneggiature”.

Il destino della serie è quindi nelle mani della Rai e di Alessia Gazzola. Al momento, è rimasto da adattare soltanto un altro libro della saga, l’ottavo e per adesso ultimo, Il ladro gentiluomo, edito da Longanesi nel 2018.

In quest’avventura, Alice è alle prese con un diamante trovato nello stomaco di un cadavere durante un’autopsia ma soprattutto con una crisi con Claudio. Durante un litigio, chiede ed ottiene il trasferimento a Domodossola. Città che viene citata proprio nelle ultime puntate della terza stagione.