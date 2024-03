Sandokan con Can Yaman è sul set: ecco quando esce la serie

Il ritorno in televisione di Sandokan con Can Yaman nel ruolo della Tigre della Malesia si sta finalmente concretizzando. Quattro anni dopo il suo annuncio, la produzione sarà sul set ad aprile in Calabria e la serie tv è anticipata come uno dei titoli più caldi della stagione 2024-2025 della Rai. Il reboot, infatti, andrà in onda su Rai 1 a quattro anni dall’annuncio dei produttori di Lux Vide del gruppo Fremantle.

Sandokan con Can Yaman in onda su Rai 1

L’attore e modello turco, sexy symbol delle soap e uomo più amato dal pubblico femminile delle fiction, veste i panni che furono di Kabir Bedi, diventato un’icona proprio grazie allo sceneggiato del 1976 diretto da Sergio Sollima. A quanto pare l’adattamento rimarrà fedele al personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari, ma verrà reso accessibile ai giovani spettatori di oggi senza tradire lo spirito delle origini.

L’arrivo di Sandokan sulla Rai rinsalda il legame tra Lux Vide e il servizio pubblico, che sull’ammiraglia trasmette fiction di enorme successo come Don Matteo (la 14esima stagione con Raoul Bova e la new entry Eugenio Mastrandrea è al via dal 4 aprile), Doc – Nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci aiuti. Inoltre, Yaman ha già lavorato con la produzione in Viola come il mare, in onda con la seconda stagione su Canale 5 a maggio inoltrato.

Le riprese di Sandokan avranno come location la Calabria: nell’area industriale di Lamezia Terme verrà costruita la colonia inglese di Labuan. “Con il backlot della Lux che ospiterà le scenografie della prestigiosa serie – spiega Luciano Vigna della Calabria Film Commission – si inaugura una prima fase di costruzione degli studios cinematografici nella zona industriale ex Sir di Lamezia che, parallelamente, in questi giorni ha dato il via alla cantierizzazione dei teatri di posa e degli studi di post-produzione. Le riprese della serie interesseranno anche altre località della regione, lungo le coste e nelle aree interne, così da consentire una più ampia promozione dell’immagine e del paesaggio della nostra bellissima Calabria”.

Sandokan, cast stellare per la serie tv

Accanto a Can Yaman spicca la presenza di Luca Argentero che si trasforma nel corsaro Yanez De Gomera, interpretato nella serie originale da Philippe Leroy. Non si conoscono i nomi degli altri attori che completano il cast per i ruoli di Lady Marianna (la perla di Labuan), William Fitzgerald, James Guillonk, Lucy Mallory, il dottor Kirby e James Brooke.

Luca Bernabei di Lux Vide anticipa che Sandokan avrà un respiro internazionale “che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv”. “La serie – rivela il produttore – ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l’iconica saga di Sandokan in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo”.

Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, parla invece di “una versione totalmente rinnovata” e “un grande evento che illuminerà la prossima stagione del servizio pubblico”. Tutto lascia pensare, quindi, che Sandokan debutterà su Rai 1 nell’autunno del 2024 o al più tardi nei primi mesi del 2025. Ecco l’annuncio di inizio riprese arrivato sui social di Lux Vide.