La nuova serie con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino

Dopo il suo intensissimo ruolo nella produzione Netflix ‘La Vita Bugiarda degli Adulti’ (dal romanzo di Elena Ferrante), ecco una nuova serie con Alessandro Preziosi, affiancato dalla splendida Aurora Ruffino.

Una coproduzione Rai Fiction – Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi con la partecipazione di Viola Film e in collaborazione con Trentino Film Commission, la nuova fiction Rai che vede il celebre attore partenopeo come protagonista si chiama BlackOut – Vite Sospese, promette di essere un viaggio di tensione e ‘respiro corto’, e non solo per la location:

Le difficoltà dietro la serie con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino

“Qui sono Giovanni Lo Bianco – racconta l’ex volto di Elisa da Rivombrosa – un papà vedovo con due figli che per riprendersi ha deciso di prenotare una vacanza in montagna con loro. Sono un broker, ma anche questa volta ho un passato segreto dal quale pensavo di essermi allontanato. Sono un uomo in difficoltà. Quando tutto sembra più o meno risolvibile, un incontro (con Marco Rossetti) lo catapulta in un black out forte, finché le vicende personali – non facciamo spoiler – vengono assorbite dal disastro che attende tutti i personaggi“

Condizioni fisiche molto rigide, sfide e momenti di difficoltà: per questa nuova serie con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffini il cast non si è dovuto risparmiare in termini di impegno sul set. Ma di cosa parla, qual è la trama?

Black Out – Vite Sospese è un mistery-drama ambientato in alta quota. È un racconto spettacolare, fatto di suspence, ma anche di sentimenti e umanità. I protagonisti sono i clienti di un lussuoso albergo in un piccolo ed esclusivo polo sciistico. Quando la terra trema e il distacco di un’imponente slavina isola la valle e impedisce i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo, in quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Tra di loro c’è anche un assassino.

La serie tv andrà in prima visione su Rai 1 dal 23 gennaio, per un totale di 4 puntate.