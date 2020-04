La vita in diretta, tour de force per Matano e Cuccarini: ecco fino a quando va in onda

La vita in diretta è l’highlander della televisione italiana. Il rotocalco che tiene in piedi il pomeriggio di Rai 1 non si ferma e raddoppia: il programma andrà avanti fino al 26 giugno 2020. Un vero e proprio tour de force per la coppia di conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che ogni giorno offrono informazione e intrattenimento e raccontano l’attualità in questo periodo difficile per l’Italia, alle prese con l’emergenza sanitaria e la crisi socio-economica causata dalla diffusione del Covid-19.

La vita in diretta, conduttori non-stop

L’estensione fino all’estate de La vita in diretta è stata confermata dallo stesso Matano, intervenuto in diretta social sull’account Instagram di Davide Maggio.

Il giornalista ha spiegato che lo sforzo sarà raddoppiato rispetto all’attuale edizione, che si è già allungata a coprire lo slot post-pranzo lasciato scoperto da Caterina Balivo, costretta a interrompere il suo talk Vieni da me.

Fino a metà giugno, La vita in diretta andrà quindi avanti con lo stesso format (spesso oggetto di critiche, anche da parte dell’ex conduttrice Francesca Fialdini) che copre ben tre ore e mezza di diretta quotidiana, spalmate in tre fasce orarie pomeridiane.

D’altronde gli ascolti parlano chiaro: nell’ultimo periodo, il programma ha addirittura superato la concorrenza agguerrita di Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque, sorpassato nel gradimento del pubblico e soprattutto nei numeri dell’Auditel.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta (foto: Facebook @lavitaindiretta)

La vita in diretta, ascolti al top: il programma continua

Come il rotocalco diretto da Nicoletta Chiadroni, anche un altro contenitore importante di Rai 1 si allunga fino al 26 giugno: Unomattina.

Nel caso della trasmissione condotta da Roberto Poletti e Valentina Bisti, si tratta di un autentico record. La coppia è in onda con il programma mattutino dell’ammiraglia addirittura dal 17 giugno scorso, quando i due sono subentrati nell’edizione estiva. Per loro a fine stagione saranno ben dodici i mesi ininterrotti di programmazione.

Chi si fermerà prima è invece Eleonora Daniele con il suo Storie italiane: la trasmissione resisterà ancora in palinsesto ancora per un po’ perché la conduttrice è incinta e ormai prossima al parto.