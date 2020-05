Alda D’Eusanio multata perché non ha la mascherina: esplode la polemica in tv

Alda D’Eusanio ha raccontato sui social di essere stata multata in un bar di Roma per non aver indossato la mascherina. La Guardia di Finanza le ha inflitto una sanzione di 400 euro. La giornalista si è prima sfogata su Instagram e poi in due programmi televisivi, Italia Sì su Rai 1 e Live – Non è la D’Urso su Canale 5. La sua versione dei fatti, tuttavia, è stata contestata in entrambe le trasmissioni e ha dato adito a numerose discussioni.

Alda D’Eusanio GdF: è scontro

La D’Eusanio ha spiegato che nove finanzieri l’hanno trattenuta per un’ora e mezza prima di multarla. L’opinionista televisiva afferma che indossava la mascherina, ma le si è rotta proprio mentre era al bar.

Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa, sempre in prima linea in questo periodo difficile per il Paese, hanno però difeso l’operato delle forze dell’ordine. “Forse – ha detto il conduttore – sono stati intransigenti perché ti sei innervosita”.

Andrea Vianello è stato ancora più netto, senza perdere signorilità. “Quello che ha detto – ha commentato – non si può sentire. Adesso è il momento di essere ligi alle regole. Mando comunque un bacio ad Alda. Dopo l’ictus, questo è stato il mio secondo lockdown. Non diventeremo migliori, ma si spera più forti”.

Non è andata meglio alla D’Eusanio in casa Mediaset. Durante l’ospitata da Barbara D’Urso, è emerso che la mascherina della giornalista era integra e lei si sarebbe rifiutata di indossarla quando gli ufficiali l’hanno invitata a farlo. La D’Eusanio avrebbe spettacolarizzato l’accaduto.

Gianluigi Nuzzi striglia Alda D’Eusanio (foto: Mediaset Play)

Alda D’Eusanio, programmi tv si occupano del caso

“Questa è una bugia – ha obiettato l’opinionista – perché loro sul verbale hanno scritto che la indossavo male… E poi dicono che non la indossavo”.

Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, non ha gradito le parole della collega. “Le è stato detto più volte di indossare la mascherina – ha osservato – e lei avrebbe risposto: ‘Io non la indosso perché sto bene di salute’. E tutte le cose che sto dicendo sono state confermate dagli avventori del bar. Addirittura, secondo alcune dichiarazioni avrebbe insinuando anche di conoscere personalità importanti della Guardia di Finanza”.

“Io penso che se uno sbaglia e mette a rischio la sicurezza pubblica – ha aggiunto Nuzzi – è giusto che sia punito. E noi abbiamo piene le scatole della gente che dice lei non sa chi sono io”. La querelle è passata subito dagli studi di Cologno Monzese ai social, lanciata da questo post su Instagram.