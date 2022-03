Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful compie 70 anni: “Il regalo che vorrei? La pace nel mondo”

L'attore spegne 70 candeline e si racconta in un'intervista al Corriere: "Ora passo più tempo a vivere la mia vita come voglio"

Spegne 70 candeline Ronn Moss e lo fa dimostrando una saggezza e sfoggiando toni pacati che non ci si aspetta da uno che per 25 anni è stato uno degli uomini più desiderati al mondo. L’iconico Ridge Forrester di Beautiful, nato a Los Angeles il 4 marzo 1952, desidera come regalo la pace nel mondo e si gode la vita in famiglia (con la seconda moglie, l’attrice e produttrice Devin DeVasquez) senza pensare troppo al passato e al futuro.

Ronn Moss, l’età non è un problema per l’ex Ridge

Moss ha interpretato il rampollo Ridge dal 1987 al 2012. Festeggia i 70 anni proprio quando Beautiful, che il 23 marzo celebra i 35 anni dalla prima puntata, è stata rinnovata per altre due stagioni. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore rivela che non ha più visto né più parlato con nessuno del cast della soap. “Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora – ammette Moss –. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti. Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”.

Oggi la filosofia di Ronald Montague Moss è improntata alla semplicità. “Per quanto posso, cerco di vivere ogni giorno come se fosse il mio compleanno – racconta al Corriere –: sono sempre molto grato per tutto quello che mi succede e apprezzo ogni momento”. Nemmeno l’invecchiamento lo “ossessiona”. Anzi: a dispetto di quanto si possa pensare, non si è mai preoccupato troppo della sua immagine. “Non sono mai stato un tipo che passa la vita davanti allo specchio, a dire il vero. Nemmeno in passato – confessa l’attore –. Prendo tutto così com’è, del resto diventiamo tutti un po’ più vecchi ogni giorno. Si spera però che sia anche un po’ più saggio. Il tempo lo dirà”.

Ronn Moss (foto: Facebook @ronnmoss007)

Ronn Moss, la moglie Devin: “70 è solo un numero”

Oltre a coltivare la passione per la musica da solista e con il suo gruppo, i Player, Moss trascorre la maggior parte del suo tempo in Italia. “Ora posso passare più tempo a vivere la mia vita come voglio – dichiara apertamente l’attore –. Una vita bellissima, con amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa”. È qui che ha aperto la Masseria Paretano a Monopoli e ha girato il suo film d’esordio da regista, la commedia drammatica Viaggio a sorpresa che vede nel cast persino Lino Banfi. Ed è qui che tornerà per le riprese del suo prossimo progetto: un western con location tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti.

La moglie Devin festeggia il compleanno del bel Ridge di Beautiful con un affettuoso post affidato ai social. “Quanto sono fortunata ad aver condiviso gli ultimi due decenni con te come mio partner, compagno, marito? Abbiamo condiviso un’avventura che si sta evolvendo e sembra un giro sulle montagne russe senza fine – scrive la DeVasquez –. Oggi è un’enorme passaggio per te, amore mio, ma è solo un numero, perché la corsa continua davvero fino a quello che io auguro sia il tuo compleanno più felice! Sei così profondamente amato da tutti, ma da nessuno più di me”.