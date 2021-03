Sette volte campionessa del mondo, è già apparsa in televisione in una famosa trasmissione Mediaset

Paola Fraschini è la prima atleta del mondo del pattinaggio artistico ad aver calcato il palco del Teatro Ariston. È successo durante la prima serata di Sanremo 2021. Una pattinatrice a Sanremo? Scelta curiosa, che ha subito conquistato il pubblico per la performance fantastica accanto ai cantautori Colapesce e Dimartino, in gara tra i Big con il brano Musica leggerissima. Ma chi è l’ex pluricampionessa dei record che vanta ben sette medaglie d’oro iridate?

Paola Fraschini: una pattinatrice a Sanremo

Genovese classe 1984, Fraschini è stata la prima donna della FISR (la Federazione italiana sport rotellistici) a vincere il campionato mondiale a Friburgo 2009 nella categoria Solo Dance Senior.

La pattinatrice ligure vanta nel palmarès cinque ori vinti uno dietro l’altro: nel 2010 a Portimão, nel 2011 a Brasilia, nel 2012 a Auckland, nel 2013 a Taipei e nel 2014 a Reus.

L’ex azzurra non è nuova al mondo dello spettacolo: è stata la prima pattinatrice ad esibirsi con il Cirque du Soleil ed è apparsa nel programma di Canale 5 Tù sì que vales. Nel 2016 ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Novara con il quartetto Celebrity.

“Sono emozionata – racconta al sito della FISR – perché è passato tantissimo tempo dall’ultima volta che mi sono esibita in Italia. La coreografia l’ho ideata io stessa e ovviamente non ho potuto condividerla per mantenere il segreto”. Fraschini è stata contattata per questo progetto dalla Sony, l’etichetta di Colapesce e Dimartino. Il palco dell’Ariston, però, non è proprio uguale a una pista. Specie con il trambusto di questo strano Festival.

“È scivoloso, è in discesa e per una pattinatrice gli spazi del palco risultano limitati – confessa Paola –. Ma nulla che io non sappia gestire dopo anni passati in forza al Cirque du Soleil dove, per lo spettacolo Volta, interpretavo il personaggio di Ela, una paladina della libertà che mi rispecchia appieno. Lo scorso marzo, a causa della pandemia, il Cirque du Soleil ha sospeso gli spettacoli in America; sono dunque ritornata in Liguria dove alleno all’Asd Sturla pattinaggio Genova”.

Paola Fraschini (foto: Instagram @paolafraschini_rollerskater)

Paola Fraschini, Sanremo e ora un progetto rivoluzionario

Nel 2018 Fraschini ha pubblicato il libro autobiografico Come il leone e la farfalla e ha lanciato PaolAttitude, un blog nel quale condivide tecniche, coreografie e preziosi consigli di crescita personale.

Oggi il suo obiettivo è creare una compagnia di pattinatori che siano non soltanto atleti, ma anche performer e artisti a 360 gradi. Paola vanta oltre 10mila follower su Instagram, destinati sicuramente ad aumentare con le apparizioni a Sanremo.

Uno straordinario spot per il pattinaggio artistico, nella speranza di portarlo fuori dai palazzetti per farlo conoscere a quante più persone possibile. Per adesso, Musica leggerissima è finita al nono posto della classifica provvisoria. Ma Colapesce e Dimartino sono dati tra i favoriti per la vittoria finale (a 5.50 da Snai e 5 da Sisal Matchpoint) e quindi mai dire mai. Come scrive Paola nella sua biografia, si può arrivare ovunque quando si “libera l’energia ed il talento che hai dentro”.